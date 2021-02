Inaugurato il Master in Medicina geriatrica: 18 i camici bianchi iscritti

Inaugura oggi la nona edizione del Master di secondo livello in Medicina Geriatrica che l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha organizzato in collaborazione con l’Università di Ferrara grazie alla sinergia con ASGG – Associazione Sammarinese Geriatria e Gerontologia. In otto anni, 135 diplomati hanno terminato il Master e ne hanno usufruito per migliorare la loro posizione dal punto di vista professionale e sociale. Giunto alla nona edizione, questo percorso ha formato medici specializzati grazie ad una formazione specialistica sulle patologie correlate all’invecchiamento e sul loro trattamento. Un progetto nato a San Marino per fornire le nozioni essenziali della Medicina Geriatrica ai camici bianchi di tutta la penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani. In aula, virtuale vista la situazione contingente, il Direttore del Master, Prof. Giovanni Zuliani, Università di Ferrara che divide l’inaugurazione del corso insieme al Dr Carlo Renzini, tutor della didattica applicata. In questo primo weekend saranno coinvolti anche il Prof. Domenico Cucinotta, docente del Master, che aprirà i lavori con “i dieci comandamenti della geriatria”, la Dr.ssa Mara Morini, direttore Dipartimento di Cure Primarie dell’AUSL di Bologna, e un pull di esperti di psicogeriatria, argomento trattato da Rabih Chattat e Andrea Fabbro. “Quest’anno il Master è dedicato a Giancarlo Ghironzi, apprezzato medico, primario e direttore sanitario sammarinese” ricorda Carlo Renzini nel suo ruolo di presidente dell’Associazione Sammarinese Geriatria e Gerontologia mostrando una videointervista in cui l’allora vice direttore del Master esprimeva la sua grande soddisfazione per il riproporsi di questo percorso di formazione di elevato livello nel campo della Medicina Geriatrica, con riferimento alla epidemiologia, alle patologie correlate all’invecchiamento, al loro inquadramento e trattamento.

c.s. ASGG