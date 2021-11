Inaugurato il Natale delle Meraviglie 2021/22 Al via ufficiale la 19° edizione

Inaugurato il Natale delle Meraviglie 2021/22 Al via ufficiale la 19° edizione.

Al via ufficiale la diciannovesima edizione del Natale delle Meraviglie: taglio del nastro avvenuto questo pomeriggio alle ore 17.00 in Piazza della Libertà alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e del Direttore Artistico, Andrea Prada. Nella splendida Piazza della Libertà, le favolose proiezioni hanno animato con luci, suoni e colori i meravigliosi palazzi storici che incorniciano “il Pianello” regalando ai tanti visitatori un’esperienza unica e indimenticabile. Gli oltre 19 chilometri di luminarie di luce dorata, installati dall’azienda Metalux, hanno acceso la magia del Natale nella favolosa cornice Patrimonio dell’Umanità, trasformando i luoghi più iconici di San Marino in fantastiche Opere d’Arte. Si è entrati oggi nel vivo dell'evento più atteso dell’anno, con l'apertura delle imperdibili attrazioni: sono 13 le location del centro storico allestite con installazioni, opere interattive, spazi-divertimento, mercatini e aree eventi. Quest’anno Il Natale delle Meraviglie sarà “Un’Opera Fantastica” dove il visitatore, già dall’arrivo potrà vivere la sua esperienza in un mondo magico dove la fantasia sarà la vera protagonista per stupire tutti, bambini e adulti.

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo: “Le difficoltà degli ultimi anni ci hanno insegnato a non dare per scontato che ciò che c’era prima della pandemia debba essere organizzato ancora oggi. Eppure così come abbiamo già fatto lo scorso anno ci siamo impegnati per dare seguito ad un progetto che da 19 anni contraddistingue la stagione turistica invernale del nostro Paese. Non senza difficoltà. Quest’anno, sotto la guida di un nuovo direttore artistico, abbiamo puntato ad un evento per le famiglie che coinvolge ben 13 spazi del Centro Storico e che unisce tradizione e innovazione. Mi preme ricordare lo sforzo fatto per ridurre i budget mantenendo contemporaneamente alto il livello delle installazioni e degli allestimenti. Oggi si apre il Natale delle Meraviglie, l’auspicio mio personale e della Segreteria di Stato per il Turismo è che numerose persone, sammarinesi e turisti, scelgano di trascorrere qualche ora, in sicurezza, nel nostro Centro Storico per vivere l’atmosfera del Natale e trovare attimi di serenità. Grazie alle aziende coinvolte, all’Ufficio del Turismo e allo staff della Segreteria, grazie anche alle associazioni di categoria e alle associazioni benefiche che hanno collaborato per l’allestimento e la gestione dei mercatini. Buone Feste e buon divertimento”.

Il Natale delle Meraviglie prosegue anche domani con le tante attrazioni e allestimenti per grandi e piccini. Programma completo su www.visitsanmarino.com. Il Natale delle Meraviglie “Un’Opera Fantastica” è organizzato da Euforika con la Direzione Artistica di Andrea Prada per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

c.s. Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: