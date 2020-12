Inaugurato il Natale delle Meraviglie, la tradizione del Natale a San Marino dal 5 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Al via ufficiale la diciottesima edizione del Natale delle Meraviglie: taglio del nastro questo pomeriggio alle ore 17.00 alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, del direttore dell’Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, dei rappresentanti di Nextime Eventi e degli sponsor nel Giardino dello Schiaccianoci, un'installazione unica e suggestiva ispirata alla celebre fiaba di Hoffman e al balletto omonimo su musica di Čajkovskij. Nella splendida cornice di Piazza della Libertà, il Grande Carillon si è aperto al rintocco dell’orologio di Palazzo Pubblico e i personaggi fantastici hanno preso vita come per magia tra proiezioni, colori e narrazioni dedicati alla celebre favola, fil rouge dell’edizione 2020. E per ricreare la magica atmosfera del Natale non poteva mancare la neve (artificiale e atossica): al termine dello spettacolo una leggera coltre bianca ha coperto il “Pianello” ovvero piazza della Libertà, facendo sognare ed emozionare i visitatori presenti. Un vero show nello show, prodotto da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la direzione artistica di Simone Ranieri, che si ripeterà tutti i giorni dell’evento, ogni ora a partire dalle 17,00. “Di questo Natale delle Meraviglie si è parlato tanto, in alcuni casi purtroppo anche con accezione negativa. Oggi peró inauguriamo questo straordinario evento e lasciamo da parte ogni polemica per goderci a pieno lo spirito della Festa. Vorrei che tutti i sammarinesi potessero salire nel loro Centro Storico, passeggiare ascoltando le musiche tradizionali vivendo in sicurezza le esperienze ideate da Next Time. Se la visita al Natale delle Meraviglie regalerà un po’ di serenità ai nostri Concittadini e ai visitatori che potranno raggiungerci allora avremo raggiunto il nostro obiettivo” ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. "Il nostro centro storico è una cornice da favola e alle iniziative tematiche si affianca l’offerta dei numerosi ristoranti in cui gustare le prelibatezze enogastronomiche locali, unita all’ampia scelta di negozi in cui fare shopping e acquistare i regali di Natale; ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile questo evento” ha affermato il Direttore dell’Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli. Dopo lo “switch on” dei 19 chilometri di luminarie di luce dorata che da martedì 1 dicembre hanno acceso la magia del Natale nella favolosa cornice Patrimonio dell’Umanità, trasformando i luoghi più iconici di San Marino in fantastici “luoghi da Favola”, si è entrati oggi nel vivo dell'evento più atteso dell’anno, con l'apertura delle imperdibili attrazioni: Il ParlaBabboNatale - La Galleria Cassa di Risparmio si trasforma in un luogo magico in cui i bambini potranno leggere e imbucare le proprie letterine e soprattutto mettersi in contatto diretto con Babbo Natale, che risponderà loro, in diretta streaming, dalla sua casetta in Lapponia! La coinvolgente attrazione è organizzata in modo tale da evitare assembramenti. Inoltre a tutte le famiglie e ai bambini che visiteranno il ParlaBabboNatale verrà consegnato il “Libro delle Favole di Pharma Titano”, un piccolo manuale contenente le norme comportamentali a misura di famiglia, per vivere l’attrazione in serenità e sicurezza. Presepe e Proiezioni artistiche - Un presepe su pedana circolare abbellirà lo spazio antistante alla Basilica del Santo, offrendo ai visitatori un set ideale per indimenticabili foto ricordo. Nelle ore serali l’installazione sarà resa ancor più spettacolare da proiezioni emozionali che accenderanno di luci e colori Piazzale Domus Plebis. Mercatini, Sapori e Colori - I tradizionali mercatini di Via Eugippo, Via Donna Felicissima e Piazzale Cava Antica accoglieranno i visitatori con le caratteristiche baite in legno. I 38 espositori presenti propongono articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food ed eccellenze “Made in San Marino.” Le tante originali attrazioni e spettacolari attrazioni che animeranno piazze e contrade fino al 6 gennaio sono ideate per intrattenere grandi e piccoli in piena sicurezza, grazie a speciali misure di contenimento e all’esclusivo protocollo Covid-security. Il Natale delle Meraviglie “Un Luogo Da Favola” é prodotto da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Pharmatitano, Banca San Marino-Ente Cassa Faetano, Marlù Gioielli, Energreen, Titanus Museum, Grafik Art, La Splendor Multiservice, Rainbow Sushibar, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fior di Verbena e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento.



