Inaugurato Il Natale delle Meraviglie "Vivi il Sogno"

E’ partita ufficialmente oggi la diciassettesima edizione del Natale delle Meraviglie. Alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo, Augusto Michelotti, del direttore dell’Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, del direttore artistico di Next Time Simone Ranieri e di Marta Fabbri, direttore generale marketing e comunicazione di Marlù Gioielli ha preso vita questo pomeriggio alle 17.00 il Regno dei Sogni, un'installazione unica che interagisce con i visitatori rendendoli i veri protagonisti, capaci di modificare le luci, i colori e le emozioni nella splendida cornice di Piazza della Libertà. Una delle attrazioni più magiche del Natale a San Marino, il Regno dei Sogni ha un cuore green grazie all’impianto fotovoltaico installato da EnerGreen a Faetano che produce ben 7000 watt di energia solare pulita in grado di illuminare Piazza della Libertà e alimentare i sogni di tutti i visitatori che fino al 6 gennaio potranno condividere il loro messaggio di speranza per un futuro migliore. Dopo l'accensione dei 18 chilometri di luminarie che da giovedì 28 novembre avvolgono di luce dorata il centro storico e le principali porte di accesso, si è entrati oggi nel vivo dell'evento, con l'apertura delle imperdibili highlights:

- lo Chalet dei Sogni, con laboratori creativi, corner trucca-bimbi, area cinema e photo set e naturalmente l’ufficio di Babbo Natale! Al suo interno un’area inclusiva pensata per permettere a bambini e ragazzi con disabilità di accedere alle attività d’intrattenimento.

-il tradizionale mercatino di Natale con 35 baite dislocate tra via Eugippo, via Donna Felicissima e in Cava Antica dove si possono trovare oggetti di artigianato, articoli da regalo ed eccellenze dell’enogastronomia anche ‘made in San Marino’.  la pista di pattinaggio presso la Cava dei Balestrieri: 324 i metri quadri di superficie ghiacciata illuminati da suggestivi giochi di luce architetturali proiettati sulla roccia.

- la Ghirlanda dei Sogni in Piazzale Domus Plebis sulla quale i visitatori possono salire per scattarsi foto, video e condividere i momenti più belli del Natale delle Meraviglie e avere l’opportunità di vincere grandi premi grazie all’Instagram Photo Contest #SanMarinoViviIlSogno.

Sono partite anche le visite guidate proposte dalle guide turistiche sammarinesi che ogni sabato e domenica alle ore 11.00 da Porta San Francesco conducono i turisti più curiosi alla scoperta delle contrade del Centro Storico durante il Natale delle Meraviglie. Il Natale delle Meraviglie “Vivi il Sogno” è una produzione di Next Time per la Repubblica di San Marino ed è realizzato anche grazie alla collaborazione e contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio, Marlù Gioielli, Energreen, Grafik Art, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Vivi il sogno del Natale a San Marino: 30 novembre e 1° dicembre, 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.



c.s. Ufficio del Turismo San Marino