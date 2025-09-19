TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:26 Aperta l'edizione 2025 di Sport in Fiera 19:02 Riforma Igr, sindacati: "Gatti prova a sgonfiare lo sciopero, necessaria una caccia a evasori e grandi debitori" 18:45 Il grande imprenditore Tilman J. Fertitta è il nuovo ambasciatore USA a San Marino 18:23 Calcio, tutto pronto per la Special Cup 2025 18:01 Billie Jean King Cup, l'Italia è di nuovo in finale 17:36 Dagli scarti agricoli al compost, Barulli (UGRAA): “Pratica strategica per un sistema sostenibile” 17:35 La diaspora cisgiordana del cuore 15:02 Renzo Francioni Campione Sammarinese Veterani 14:06 Il Cio visita il villaggio olimpico. Coventry: "Strutture bellissime" 13:12 Separazione delle carriere, per l'opposizione fa parte "di una logica di scambio tra partiti di governo"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Inaugurato il nuovo Tim San Marino Store

19 set 2025
Inaugurato il nuovo Tim San Marino Store

È stato inaugurato oggi il nuovo Store di TIM San Marino, completamente rinnovato e concepito per diventare molto più di un semplice punto vendita: un luogo dove tecnologia e persone si incontrano, dando vita a un’esperienza unica di relazione e vicinanza con il territorio. Il nuovo concept, sviluppato su una superficie di poco più di 200 metri quadrati, si distingue per un layout moderno e funzionale. I 110 metri quadrati dedicati all’area espositiva ospitano ampie isole pensate per permettere ai clienti di scoprire e provare i migliori prodotti di telefonia ed elettronica. Qui la tecnologia diventa accessibile grazie a soluzioni flessibili e personalizzabili: oltre all’acquisto tradizionale, per i clienti di TIM San Marino sarà possibile usufruire di vantaggiose formule di pagamento a rate o di noleggio, che rendono più semplice ed economico avvicinarsi a smartphone e dispositivi di ultima generazione. Durante la cerimonia di apertura l’Amministratore Delegato di TIM San Marino Simona Zanotto ha sottolineato le linee guida che hanno portato a questo nuovo approccio al Cliente: «Abbiamo voluto creare uno spazio che fosse non solo un negozio, ma un luogo di incontro con la comunità sammarinese. Qui i clienti potranno scoprire le soluzioni più innovative, dai servizi di connettività veloce e sicura alle piattaforme digitali e ai sistemi cloud dedicati alle piccole imprese. Tutti strumenti che semplificano la vita quotidiana e rendono la tecnologia un alleato concreto». “Oggi” continua Nicola Barone Presidente di TIM San Marino “inauguriamo uno spazio rinnovato, che non è soltanto un negozio, ma un tassello visibile di un progetto molto più ampio. La sfida che abbiamo davanti si chiama trasformazione digitale, e la nostra azienda ha scelto di guidarla, mettendosi al servizio della comunità e del Paese”. Tra gli interventi anche quello di Andrea Rossini - Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM – che ha confermato gli impegni del Gruppo TIM nei confronti della Repubblica di San Marino e la volontà di costruire un legame solido con il territorio mettendo al centro la relazione con i clienti, offrendo non solo tecnologia, ma anche dialogo, presenza e vicinanza concreta ai cittadini e alle istituzioni. Presenti alla cerimonia anche le istituzioni sammarinesi rappresentate dai Segretari di Stato per l’Industria e le TLC Rossano Fabbri e dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci che hanno sottolineato come questo evento rappresenti un segnale positivo per il territorio, in un momento in cui la digitalizzazione è sempre più centrale nella vita di imprese e cittadini avere uno spazio fisico dove si possono ricevere supporto e consulenza è un valore aggiunto per il Paese. Il nuovo Store si propone così come un presidio di innovazione e servizio, pensato per rafforzare il legame tra l’azienda e la comunità sammarinese. l negozio rimarrà aperto con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì, per garantire la massima disponibilità grazie alla professionalità di un team composto da addetti alla vendita e tecnici specializzati. Lo staff è a disposizione per guidare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro necessità e fornire assistenza tecnica e amministrativa, con un approccio basato sulla relazione e sull’ascolto diretto.

C.s. - Tim San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa