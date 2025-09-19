Inaugurato il nuovo Tim San Marino Store

Inaugurato il nuovo Tim San Marino Store.

È stato inaugurato oggi il nuovo Store di TIM San Marino, completamente rinnovato e concepito per diventare molto più di un semplice punto vendita: un luogo dove tecnologia e persone si incontrano, dando vita a un’esperienza unica di relazione e vicinanza con il territorio. Il nuovo concept, sviluppato su una superficie di poco più di 200 metri quadrati, si distingue per un layout moderno e funzionale. I 110 metri quadrati dedicati all’area espositiva ospitano ampie isole pensate per permettere ai clienti di scoprire e provare i migliori prodotti di telefonia ed elettronica. Qui la tecnologia diventa accessibile grazie a soluzioni flessibili e personalizzabili: oltre all’acquisto tradizionale, per i clienti di TIM San Marino sarà possibile usufruire di vantaggiose formule di pagamento a rate o di noleggio, che rendono più semplice ed economico avvicinarsi a smartphone e dispositivi di ultima generazione. Durante la cerimonia di apertura l’Amministratore Delegato di TIM San Marino Simona Zanotto ha sottolineato le linee guida che hanno portato a questo nuovo approccio al Cliente: «Abbiamo voluto creare uno spazio che fosse non solo un negozio, ma un luogo di incontro con la comunità sammarinese. Qui i clienti potranno scoprire le soluzioni più innovative, dai servizi di connettività veloce e sicura alle piattaforme digitali e ai sistemi cloud dedicati alle piccole imprese. Tutti strumenti che semplificano la vita quotidiana e rendono la tecnologia un alleato concreto». “Oggi” continua Nicola Barone Presidente di TIM San Marino “inauguriamo uno spazio rinnovato, che non è soltanto un negozio, ma un tassello visibile di un progetto molto più ampio. La sfida che abbiamo davanti si chiama trasformazione digitale, e la nostra azienda ha scelto di guidarla, mettendosi al servizio della comunità e del Paese”. Tra gli interventi anche quello di Andrea Rossini - Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM – che ha confermato gli impegni del Gruppo TIM nei confronti della Repubblica di San Marino e la volontà di costruire un legame solido con il territorio mettendo al centro la relazione con i clienti, offrendo non solo tecnologia, ma anche dialogo, presenza e vicinanza concreta ai cittadini e alle istituzioni. Presenti alla cerimonia anche le istituzioni sammarinesi rappresentate dai Segretari di Stato per l’Industria e le TLC Rossano Fabbri e dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci che hanno sottolineato come questo evento rappresenti un segnale positivo per il territorio, in un momento in cui la digitalizzazione è sempre più centrale nella vita di imprese e cittadini avere uno spazio fisico dove si possono ricevere supporto e consulenza è un valore aggiunto per il Paese. Il nuovo Store si propone così come un presidio di innovazione e servizio, pensato per rafforzare il legame tra l’azienda e la comunità sammarinese. l negozio rimarrà aperto con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì, per garantire la massima disponibilità grazie alla professionalità di un team composto da addetti alla vendita e tecnici specializzati. Lo staff è a disposizione per guidare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro necessità e fornire assistenza tecnica e amministrativa, con un approccio basato sulla relazione e sull’ascolto diretto.

C.s. - Tim San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: