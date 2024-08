Inaugurato il nuovo trenino turistico a Torre Pedrera, Viserbella e Viserba

Inaugurato il nuovo trenino turistico a Torre Pedrera, Viserbella e Viserba.

E’ stato inaugurato domenica 4 agosto, e proseguirà ogni domenica sino all’8 settembre, un servizio integrativo di Trasporto Pubblico Locale tramite trenini turistici sul Parco del Mare Nord, che servirà le località di Torre Pedrera, Viserbella e Viserba. Il servizio sarà svolto da due mezzi che, su due tratte diverse, transiteranno ogni 30’ dalle ore 08,30 alle 12,30 con un percorso che va da Torre Pedrera a Viserbella e ritorno e da Torre Pedrera a via Polazzi e Viserba passando da Viserbella e ritorno. Si tratta di un servizio fortemente voluto dai consiglieri del comune di Rimini di Lista Jamil Rimini Rinata Marco (Enzo) Zamagni e Daniela De Leonardis che, oltre a favorire l’accesso al mercato domenicale estivo di Torre Pedrera (che da quest’anno è stato spostato nell’area del parcheggio Foglino), consentirà il collegamento tra i diversi parcheggi che si affacciano sull’asse viario da via Mazzini alla Domeniconi, per poi passare da via degli Orti alla Tolemaide, agevolando così l’accesso alle spiagge. “Siamo soddisfatti dell’attivazione di questo nuovo servizio di navetta sul Parco del Mare Nord di Rimini, che renderà più semplici gli accessi e gli spostamenti sia per i turisti che i residenti” commentano Zamagni e De Leonardis. La richiesta dei consiglieri si è innestata nel ragionamento che l’assessorato competente aveva già in essere in merito all’attivazione di un servizio del genere sul Parco del Mare Nord. Al momento si tratta di un servizio sperimentale al fine di testarne l’utilità e la fattibilità per la prossima estate 2025. “Un altro passo in avanti per l’accessibilità e la vivibilità della zona Mare Nord di Rimini nel solco del miglioramento continuo della sua attrattività”.

cs Nuova Comunicazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: