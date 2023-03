Inaugurato oggi il Festival cinematografico "L'Europa a San Marino, San Marino in Europa"

Si è svolta in mattinata al Teatro Titano l’inaugurazione del festival cinematografico "L'Europa a San Marino, San Marino in Europa" organizzato dalla Delegazione dell'Unione Europea a San Marino, congiuntamente alle Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Segreteria di Stato per la Cultura. La giornata inaugurale, svoltasi alla presenza delle LL.EE. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, è stata concepita quale seminario, nel quale celebrare i quaranta anni di relazioni tra San Marino e l’Unione europea, con interventi del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dell’Ambasciatore dell’Unione europea, Alexandra Valkenburg, dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Sergio Mercuri, con un iniziale indirizzo di saluto del Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi. In seguito alla parte prettamente istituzionale, è seguita una relazione della Professoressa Maria Elena D’Amelio dell’Università di San Marino, che ha richiamato il valore della cultura con particolare riferimento al ruolo del cinema. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, nel suo articolato intervento, ha ripercorso le tappe salienti del rapporto con l’Unione europea, elencando i passi compiuti, le intese raggiunte e lo spirito da cui ha preso avvio il negoziato in corso che approderà, verosimilmente nel corso del 2023, alla definizione dell’Accordo di associazione tra la Repubblica e l’Unione europea. Beccari ha inoltre accennato alla dimensione culturale che ha caratterizzato nel tempo il rapporto bilaterale. “È infatti nella comune identità europea – si legge nello scritto del Segretario di Stato Beccari – che il quadro storico di evoluzione dei rapporti che ho brevemente delineato ha da sempre trovato l’humus più fertile. San Marino fa parte dell’Europa, i suoi cittadini sono europei, così come lo sono la sua cultura e i suoi valori”. L’Ambasciatore dell’Unione europea Alexandra Valkenburg ha ulteriormente sottolineato il significato storico delle relazioni bilaterali e la particolare contingenza che prelude al raggiungimento di un risultato storico per la Repubblica di San Marino determinato, dal perfezionamento di un’intesa che offrirà vantaggi e benefici indiscussi per i cittadini sammarinesi. L’Ambasciatore Valkenburg ha richiamato la valenza culturale dell’iniziativa e quanto la stessa rappresenti un collante tra popoli e culture accumunate dagli stessi valori storici, politici e morali. Ha altresì rafforzato l’idea di maggior coesione citando espressamente le parole del Santo Padre: “l’unità è nella differenza”. L'Ambasciatore Murcuri ha ripercorso i momenti della Repubblica che l'hanno vista, prima, teatro di film d'autore nel secondo dopoguerra, poi, sede di film festival con reputazione internazionale richiamando anche prestigiose rassegne cinematografiche promosse in seno alla San Marino RTV. Sottolineato altresì il concetto di multiculturalità cinematografica presente a San Marino, che può favorire anche un'osmosi lavorativa in ambito cinematografico. Con la Professoressa D'Amelio è stata infine effettuata un'approfondita disamina sulla storia del cinema e sul concetto di identità europea, che lo stesso promuove e veicola nel mondo; descritto anche un interessante spaccato su grandi produzioni realizzate nel secolo scorso sul Titano con un ben definito sfondo identitario sammarinese. La Docente ha inoltre sottolineato una comune eredità europea che prende le mosse dai disposti statutari propri della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, che richiamano gli ideali su cui si fonda l'Unione europea: i valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà. Nel corso della mattinata è stata richiamata la serie di proiezioni che da questo pomeriggio proseguiranno fino al 27 aprile presso il Teatro Concordia, attraverso una successione di diciannove film, che spaziano da proiezioni per bambini al genere drammatico, dai thriller storici ai documentari. Per ulteriori approfondimenti, è possibile accedere al sito www.sanmarinocinema.sm e https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-rome.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

