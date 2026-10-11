Inaugurazione anno sociale 2026-2027 "NESSUNO EDUCA DA SOLO" Due esperienze di comunità educante

Inaugurazione anno sociale 2026-2027 "NESSUNO EDUCA DA SOLO" Due esperienze di comunità educante.

A pochi giorni dalla ripresa delle attività di aiuto allo studio, Portofranco San Marino apre l’anno sociale 2026-2027 con un incontro pubblico incentrato, anche in questa occasione, sul tema dell’educazione. Il focus dell’evento (mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.00, presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore), verterà sul tema Nessuno educa da solo, due esperienze di comunità educante. Ospiti della serata saranno Chiara Frigeni e Beatrice Poggi, due persone che operano sul campo, impegnate, la prima, come responsabile del Centro di Formazione Professionale In-Presa di Carate Brianza e, la seconda, come Avvocato e Curatrice di Minori nonché come Assessora del Comune di Abbiategrasso. Temi come il disagio giovanile, i comportamenti devianti che emergono in età sempre più precoce, la fragilità delle famiglie, la fatica nel rapporto fra genitori e figli, fra ragazzi e insegnanti e fra scuola e genitori, investono oggi in modo drammatico la società e le istituzioni provocando uno smarrimento che rischia di alimentare una sorta di rassegnazione generale. Chiara Frigeni testimonierà la necessità di stabilire una alleanza educativa fra scuola e famiglia, alleanza che può strutturarsi solo in una assunzione della responsabilità educativa da parte di ciascuna componente. Beatrice Poggi racconterà poi di come questo primo nucleo di alleanza (scuola-famiglia) possa estendersi ad altri soggetti (istituzioni pubbliche e private, associazioni, sport, oratori...) fino a formare una comunità educante in grado di assolvere alla funzione un tempo esercitata dal “Villaggio”. A margine degli interventi delle due relatrici, verrà presentato l’opuscolo Uno sguardo che costruisce, seconda edizione aggiornata al 2026, che racconta la storia di Portofranco San Marino, con testimonianze di studenti, genitori e famiglie, unitamente al report sulle attività e i numeri di sei anni di impegno. L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza con particolare riferimento a studenti, genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali e responsabili delle istituzioni.

C.s. - Portofranco San Marino

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