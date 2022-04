TRENINO BIANCAZZURRO inaugurazione con i ragazzi scuola elementare percorso pedonale su vecchio tracciato ferroviario

inaugurazione con i ragazzi scuola elementare percorso pedonale su vecchio tracciato ferroviario.

Questa mattina, nell'occasione di una "passeggiata raccontata studio" con i ragazzi della scuola elementare di Domangnano, è stato inaugurato il" percorso pedonale ferrovia San Marino - Rimini" percorso situato sul vecchio tracciato ferroviario nella località Montalbo. Il percorso promosso dal nostro Yuma è stato creato, messo in sicurezza e segnalato mediante cartelli, da Yuma G. Terenzi, Matteo Neri, Oscar Giancecchi,Crescentini Paolo,Valeriano Vagnini. ATBA ringrazia la segreteria di Stato al Territorio per aver acconsentito alla nostra proposta, all'ugraa per l'iniziale pulizia, al Capitano Tomaso Rossini e Giunta di Castello di San Marino Città per aver sposato la nostra iniziativa. immancabile un ringraziamento all'amico Marino Mularoni fotoreporter di questo evento e alle maestre promotrici di una passeggiata per conoscere la ferrovia e che hanno avvallato con gli enti preposti, alla proposta di far inaugurare ed essere i primi fruitori ufficiali di questo tratto, nella nostra speranza che i giovani di oggi diventino i ferrovieri di domani.

