Inaugurazione dei nuovi poliambulatori specialistici all’Ospedale di Stato

Inaugurazione dei nuovi poliambulatori specialistici all’Ospedale di Stato.

Taglio del nastro per i nuovi poliambulatori realizzati all’interno dell’Ospedale di Stato di San Marino. Questa mattina alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, dei Segretari di Stato per a Sanità Roberto Ciavatta e per il Territorio Stefano Canti e del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Alessandra Bruschi, sono stati presentati i nuovi ambienti che trovano spazio nel piano terra dell’ex casa di riposo. L’intervento rientra nel piano di riorganizzazione complessiva dei servizi sanitari e nello specifico ha permesso l’adeguamento agli standard strutturali e di comfort ambientale in linea con i criteri della più moderna edilizia sanitaria. Fra i benefici dell’intervento, la concentrazione di alcune delle attività ambulatoriali per gli utenti esterni in una sede facilmente raggiungibile, senza interferire con l’attività ospedaliera. La superficie complessiva dei nuovi ambienti è di circa 900 mq e comprende 1 studio medico e 21 ambulatori, alcuni dei quali polifunzionali per adattarsi a diverse necessità. L’area è inoltre provvista di ingresso ai servizi, locali di lavoro riservati agli infermieri con accettazione front-office e locale riservato per il capo sala, sale di attesa per i pazienti, quattro locali bagno riservati agli utenti con accesso per disabili, servizi bagno per il personale, locali di servizio.

Le funzioni sanitarie presenti nella nuova area:

n. 10 Ambulatori di Oculistica

n. 3 Ambulatori di Dermatologia

n. 3 Ambulatori di Otorinolaringoiatria

n. 2 Ambulatori di Pneumologia

n. 2 Ambulatori di Allergologia

n. 1 Ambulatorio Chirurgico

“Oggi è un giorno importante perché finalmente possiamo inaugurare i nuovi poliambulatori specialistici - commenta Alessandra Bruschi, Direttore Generale ISS -. I lavori di realizzazione sono iniziati nel 2019, purtroppo a causa della pandemia hanno subito una sospensione di alcuni mesi, ma oggi siamo qui e colgo l’occasione per ringraziare persone e uffici preposti che hanno contribuito alla loro realizzazione”.



