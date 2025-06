Inaugurazione del Giardino della Colombaia: Un Cuore Verde torna a pulsare

La Segreteria di Stato al Territorio è lieta di annunciare l'inaugurazione ufficiale del Giardino della Colombaia, un ambizioso progetto di riqualificazione urbana che restituisce alla cittadinanza uno spazio rinnovato e vibrante, dedicato all'incontro, alla cultura e all'aggregazione per ogni fascia d'età. L'evento si terrà sabato 14 giugno alle ore 19:00, nell'ambito della tradizionale festa di Via Gino Giacomini in Città a San Marino. Il Giardino della Colombaia rappresenta un esempio tangibile di rigenerazione urbana e di collaborazione virtuosa. Questo intervento è frutto della sinergia tra la Segreteria di Stato al Territorio, l'AASLP e la Giunta di Castello di Città, sostenuta attivamente dalle realtà locali e dall'indispensabile partecipazione dei cittadini. La sua realizzazione dimostra come la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici possano generare benefici concreti in termini di relazioni sociali, qualità della vita e valore collettivo per l'intera comunità. Interverranno all'evento il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, Capitano della Giunta del Castello di Città Alberto Simoncini, La serata inaugurale sarà arricchita da un evento musicale di grande spessore, il Serena Krall Duo proporrà un raffinato concerto di jazz d'autore. Per un'ora e mezza, le sonorità intime e ricercate del Serena Krall Duo si fonderanno con la maestria dell'improvvisazione jazz, trasformando il nuovo Giardino della Colombaia in un'oasi di emozione e ascolto. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante momento di festa e condivisione, per celebrare insieme la nascita di un nuovo punto di riferimento per la comunità.