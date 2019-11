Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di San Marino, il Rettore: “Grande occasione di arricchimento con l'ex direttore del Corsera”

"Un eccellente testimone del nostro tempo che ha espresso le sue qualità impegnandosi alla direzione di prestigiosi quotidiani come Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera, dai quali ha affrontato gli eventi e i problemi più drammatici e significativi della penisola, nonché della realtà internazionale". Queste le parole con cui il Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Corrado Petrocelli, descrive Ferruccio de Bortoli, il giornalista che curerà la Lectio Magistralis prevista durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2019 – 20. L'appuntamento è alle ore 15 di martedì 12 novembre al Centro Congressi Kursaal. Il Rettore ricorda inoltre il titolo dell'intervento dell'attuale presidente della casa editrice Longanesi, "Qualità della cittadinanza, qualità della democrazia”, evidenziandone il valore nella cornice del percorso intrapreso dall'Ateneo sammarinese sul fronte della coscienza civile, espresso sia all'interno dei programmi formativi che in conferenze e altre attività: "De Bortoli, fra le altre cose socialmente impegnato in iniziative come quelle dell'associazione di volontariato Vidas, ha spesso dedicato riflessioni a temi sensibili e molto cari alla nostra Università perché rivolti alla sfera dell'etica, delle problematiche sociali e del vivere civile. Proprio in questo senso, il nostro impegno per discutere i temi relativi alla coscienza civile è fortissimo. Il suo intervento rappresenterà per noi una grande occasione di arricchimento".