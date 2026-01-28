Inaugurazione della mostra “La vita, la natura, la realtà” di Rosolino Martelli a Palazzo SUMS

Inaugurazione della mostra “La vita, la natura, la realtà” di Rosolino Martelli a Palazzo SUMS

Venerdì 30 gennaio, alle ore 17.00, presso Palazzo SUMS si svolgerà l’attesa inaugurazione della mostra personale intitolata “La vita, la natura, la realtà”, antologica dedicata all’artista sammarinese Rosolino Martelli.

L’evento gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza, del Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, rappresenta un’importante occasione per apprezzare la vasta e articolata produzione artistica di Martelli, uno dei più significativi e riconosciuti protagonisti del panorama culturale della Repubblica di San Marino. La mostra è promossa e organizzata dagli Istituti Culturali della Repubblica e curata da Roberta Aliventi, che ha identificato i temi e le opere che meglio permettono di conoscere il lavoro dell’artista sammarinese.

Un percorso espositivo ricco e articolato che si snoda in due sezioni principali, offrendo così ai visitatori una panoramica completa e approfondita delle molteplici sfaccettature dell’arte di Martelli.

Una sezione è dedicata alla pittura e alla ceramica: allestita presso Palazzo SUMS, questa parte dell’esposizione mette in evidenza il talento e la versatilità dell’artista nel campo delle arti visive. La pittura di Martelli si distingue per l’uso di colori vibranti e per le tematiche che spesso riflettono la bellezza della natura e la complessità della vita quotidiana, mentre le sue opere in ceramica testimoniano una raffinata capacità tecnica e una sensibilità estetica unica.

La seconda sezione è dedicata alla grafica: allestita presso il Museo di Stato, un percorso che permette di esplorare la versatilità tecnica della produzione artistica di Martelli, attraverso incisioni, disegni e acquerelli che esaltano la sua abilità nel tratto e la sua attenzione ai dettagli.

Con oltre cinquant’anni di intensa attività artistica, Rosolino Martelli ha saputo spaziare con successo tra diversi mezzi espressivi, tra cui la pittura, la ceramica, l’illustrazione e l’incisione. La sua opera si caratterizza per un continuo desiderio di esplorare le possibilità espressive e tecniche, mantenendo sempre un forte legame con temi universali come la vita, la natura e la realtà.

Oltre alle sue creazioni visive, Martelli ha intrapreso anche suggestive incursioni nel mondo letterario, contribuendo con scritti e riflessioni che arricchiscono la sua figura di artista e intellettuale, in un dialogo creativo tra pittura e scrittura in chiave sociale e solidale con un linguaggio universale.



Dichiarazioni istituzionali:

Teodoro Lonfernini- Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura:

“E’ in atto in questo periodo un percorso culturale finalizzato a valorizzare le eccellenze artistiche del territorio. Il Professor Rosolino Martelli è perfetto interprete di questa volontà, rappresenta una sammarinesità molto sentita, con un impegno verso il Paese pressochè continuo, declinato in molteplici forme, a livello culturale, artistico, istituzionale, ha inoltre forgiato intere generazioni di studenti nel loro percorso educativo. Rivolgo il mio invito a visitare questa mostra antologica dedicata alla sua produzione artistica, vastissima, molti e di grande pregio gli spaccati di vita sociale, economica e istituzionale del Paese rappresentati”.



Vito Testaj- Dirigente Istituti Culturali

“Gli Istituti Culturali sono impegnati in un percorso di valorizzazione del Patrimonio culturale che non deve andare disperso, proiezione preziosa di memoria, modo di vivere e opportunità di espressione.

Decine di famiglie sammarinesi hanno messo a disposizione le opere dell’artista di loro proprietà per questa Personale, altrettanto hanno fatto in questo senso associazioni ed enti privati, quelle più intime provengono dallo studio dell’artista, una ricerca accurata finalizzata ad un’esposizione articolata e profonda nella sterminata produzione artistica di Rosolino Martelli”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

