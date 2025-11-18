Inaugurazione della panchina rossa nel Castello di Faetano nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Un Progetto del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) “ Una Panchina Rossa in ogni Castello della Repubblica di San Marino.” Ogni volta che leggiamo: “L’ha uccisa perché lo stava lasciando” la società intera trova una scusa. Ma non c’è amore in chi uccide. C’è possesso, dominio, negazione della libertà dell’altro. Le parole contano. Cambiare il modo in cui raccontiamo la violenza significa cambiare il modo in cui la pensiamo. Per questo il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e la Giunta di Castello di Faetano invitano la cittadinanza a un momento di riflessione e memoria: Venerdì 28 novembre 2025 ore 15.30 – Castello di Faetano Svelamento di Due Panchine Rosse, simbolo contro la violenza di genere, con frasi scritte da una Classe di bambini e da un gruppo di Anziani di Faetano con la partecipazione di Milena Ercolani, affermata Scrittrice e Poetessa, che declamerà una Poesia per l’occasione. Un gesto semplice, ma pieno di significato: fermare la violenza comincia dalle parole. 25 novembre 2025 “ giornata contro la violenza di genere” Le parole contano.”

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP - Giunta di Castello di Faetano









