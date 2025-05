Inaugurazione della Panchina Viola per la Fibromialgia

Inaugurazione della Panchina Viola per la Fibromialgia.

A Murata è stata inaugurata la seconda Panchina Viola, un simbolo di vicinanza e consapevolezza verso chi convive con la fibromialgia, una malattia ancora poco conosciuta ma profondamente sentita nella nostra comunità. La Giunta di Castello ha accolto con convinzione questa proposta, impegnandosi attivamente per garantire il successo dell’iniziativa, consapevole dell’importanza di dare visibilità a una condizione che richiede ascolto, rispetto e solidarietà. Nel corso della cerimonia, il Capitano di Castello, Alberto Simoncini, ha spiegato il significato delle tre parole che accompagnano la panchina:

• Dolore, la compagnia silenziosa di chi affronta quotidianamente la fibromialgia;

• Rispetto, la dignità e il riconoscimento dovuti a ogni persona che lotta contro questa malattia;

• Ascolto, il primo passo verso un sostegno reale e una comunità inclusiva.

La presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti ha conferito all’evento un valore istituzionale e umano di grande rilievo, sottolineando quanto sia fondamentale sostenere chi vive questa realtà. Un sincero ringraziamento va alla Segreteria di Stato per il Territorio, rappresentata dal Segretario Matteo Ciacci, e alla Segreteria di Stato per la Sanità, con la Dottoressa Sabrina Sarti, Direttore del Dipartimento Sanità, per il loro prezioso contributo. Un ringraziamento speciale alla Dottoressa Francesca Civerchia, il cui impegno nel coordinare i giovani impegnati nei lavori di pubblica utilità è stato determinante per la realizzazione di questa panchina. È grazie a questa collaborazione che un giovane, impegnato in questo percorso, ha potuto realizzare con le proprie mani il simbolo inaugurato, un gesto che aggiunge un significato ancora più profondo all’iniziativa. Non meno importante il ruolo di Gloria Menghi, portavoce del Gruppo Fibromialgici Sammarinesi, la cui instancabile attività di sensibilizzazione è essenziale per far conoscere e riconoscere questa malattia nel nostro Paese. Infine, un grazie a tutti i presenti, la cui partecipazione ha dato ulteriore forza e significato a questa giornata, dimostrando che insieme è possibile costruire una comunità più consapevole e solidale. La fibromialgia è una malattia complessa e spesso invisibile, caratterizzata da dolori diffusi, affaticamento e sintomi che influenzano profondamente la qualità della vita di chi ne è affetto. Iniziative come questa sono fondamentali per dare voce a chi vive questa realtà e per continuare a promuovere la consapevolezza su una condizione che merita attenzione e comprensione.

Giunta di Castello della Città di San Marino

