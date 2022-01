Inaugurazione della X Edizione del Master in Medicina Geriatrica "Giancarlo Ghironzi"

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), è lieta di informare che il giorno 21 Gennaio avverrà l’inaugurazione della X Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’On.Le Andrea Belluzzi. Sono 20 nuovi candidati colleghi medici e psicologi che parteciperanno al nuovo corso dell’anno accademico 2021/22, che si svolgerà in didattica a distanza e quando sarà possibile in presenza, che si vanno ad aggiungere agli oltre 160 diplomati delle precedenti edizioni. E’ con un’enorme soddisfazione che il Presidente dell’ASGG, Dott. Carlo Renzini, annuncia questo risultato raggiunto, fin dalla nascita del Master, ideato dalla stessa associazione e portato avanti in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara. Un corso di formazione di II livello, così completo ed avvincente sulle problematiche di salute e sociali dell’anziano, per medici di medicina generale, specialisti, laureati in psicologia e scienze infermieristiche, ha trovato negli anni sempre un maggiore interesse e riconoscimenti anche da parte di prestigiose società scientifiche come la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e l’International Association of Gerontology Geriatrics (IAGG). In un momento così particolare, legato alla pandemia SARS-CoV2, in cui tutti i servizi sanitari sono messi a dura prova con notevoli sacrifici di medici e personale sanitario a fronteggiare una vicenda dolorosa che riguarda le persone di tutte le età, i sessi, gli strati sociali, ma soprattutto le persone anziane fragili, l’associazione ritiene importante elaborare indicazioni operative per il futuro e rivedere un’organizzazione sanitaria ed assistenziale più efficiente, cominciando anche da corsi specifici di formazioni per personale medico e sanitario. Noi abbiamo già cominciato, dieci anni or fa, con la fondazione dell’ASGG e progettazione di un Master in Medicina Geriatrica alla presidenza del Dott. Giancarlo Ghironzi a cui oggi è intitolato il Master. Tutto ciò, grazie alla direzione del Professore Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara ed al coinvolgimento di eminenti docenti delle più prestigiose università italiane, il Master ha portato a questi risultati prestigiosi riconosciuti internazionalmente. Speriamo, che sia un concreto esempio per fungere da stimolo alle Istituzione preposte a favorire e definire percorsi per le cure sanitarie nei confronti delle persone più fragili: gli anziani. Una realtà piccola come la nostra Repubblica di San Marino, ricca della sua esperienza nelle politiche sociali e sanitarie, può ritornare ad essere un modello di organizzazione ospedale/territorio. L’ASGG ringrazia tutti coloro che hanno manifestato un reale contributo alle sue iniziative in particolare, le Istituzione pubbliche Sammarinesi, la Società Unione Mutuo Soccorso ed anche i sostenitori privati.

Cs ASGG

