Inaugurazione della XI Edizione del Master in Medicina Geriatrica "Giancarlo Ghironzi"

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), è lieta di informare che il giorno 27 Gennaio è avvenuta l’inaugurazione dell’XI Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” alla presenza del Direttore dell’Autority della Repubblica di San Marino, il Dott. Claudio Muccioli e del Prof. Domenico Cucinotta, Presidente Comitato Scientifico dell’ASGG. E’ con grande soddisfazione che il Presidente dell’ASGG, Dott. Carlo Renzini, annuncia questo risultato raggiunto, fin dalla nascita del Master, ideato dalla stessa associazione e portato avanti in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara. Sono 20 nuovi candidati colleghi medici e psicologi che partecipano al nuovo corso dell’anno accademico 2022/23, che si svolgerà in presenza e in didattica a distanza, e si vanno ad aggiungere agli oltre 170 diplomati delle precedenti edizioni. Un corso di formazione di II livello, così completo ed avvincente sulle problematiche di salute e sociali dell’anziano, per medici di medicina generale, specialisti, laureati in psicologia e scienze infermieristiche, ha trovato negli anni sempre un maggiore interesse e riconoscimenti anche da parte di prestigiose società scientifiche come la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(SIGG) e l’International Association of Gerontology Geriatrics (IAGG). La formazione di personale medico e sanitario, è in questo momento essenziale per migliorare la qualità di salute degli anziani, che sono tra le persone più fragili, e serve a controllare meglio le malattie croniche. L’importanza di questa formazione e di migliorare le cure primarie che includono visite regolari dal medico di famiglia, controlli medici, assistenza farmaceutica e consigli sulle stile di vita salutare. Le Cure primarie possono indentificare precocemente i segni di malattie croniche e controllarle nel tempo, il che può rallentare la progressione e migliorare la prognosi a lungo termine. Il Professore Giovanni Zuliani, dell’Università di Ferrara, e Direttore del Master, nel Suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza di una formazione, cosi prestigiosa, dove vengono trattati anche argomenti di natura sociale e di comunicazione per diffondere sempre di più la cultura della salute dell’anziano, con temi come solitudine, ageismo e diritti di salute. Anche grazie al coinvolgimento di eminenti docenti delle più importante università Italiane, il Master ha portato a questi risultati riconosciuti internazionalmente. Una realtà piccola come la nostra Repubblica di San Marino, ricca della sua esperienza nelle politiche sociali e sanitarie, può ritornare ad essere un modello di organizzazione ospedale/territorio. L’ASGG ringrazia tutti coloro che hanno manifestato un reale contributo alle sue iniziative.

cs Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria