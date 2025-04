Inaugurazione mostra “Aurea Libertas. Cento anni di monete d’oro a San Marino”

Si svolgerà sabato 3 maggio 2025 alle ore 17.00 al MFM Museo del Francobollo e della Moneta, in Piazzetta Garibaldi 5 a San Marino Città, l’inaugurazione della mostra numismatica temporanea “Aurea Libertas. Cento anni di monete d’oro a San Marino”. La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, quelle da 10 e 20 lire del 1925 modellate dall’artista Melchiorre Fucci e coniate presso la Regia Zecca di Roma. Questa, pur importantissima dal punto di vista storico e dell’identità nazionale, fu tuttavia un’emissione sporadica e solo nel 1974 San Marino riprese a coniare con continuità monete d’oro denominate in scudi e, più di recente, in euro affidandone la modellazione a grandi artisti italiani e internazionali e creando un’autentica galleria di capolavori in metallo prezioso. Momenti della storia sammarinese, personaggi celebri, architetture, capolavori d’arte e valori universali sono stati impressi nel fulgore dell’oro accanto all’emblema della Repubblica da allora fino a oggi; a firmare quelle monete sono stati celebri incisori e medaglisti nonché scultori tra i più importanti del panorama internazionale del secondo Novecento. La mostra presenterà al pubblico una selezione di punzoni, modelli d’arte e bozzetti d’autore dai quali sono state tratte le monete in oro sammarinesi oltre che una vasta selezione di magnifiche monete, tutte coniate nel metallo prezioso per eccellenza e che testimoniano quella tradizione numismatica della Repubblica che vanta estimatori e collezionisti in tutto il mondo. Aperta fino al 12 ottobre, “Aurea Libertas. Cento anni di monete d’oro a San Marino” è visitabile nell’ambito del percorso museale del MFM secondo gli orari e le modalità di accesso dei Musei di Stato ed è patrocinata dalle Segreterie di Stato Affari Esteri, Finanze e Bilancio, Istruzione e Cultura. La mostra si avvale inoltre della collaborazione di Poste San Marino SPA. Seguiteci su www.facebook.com/mfm.sanmarino/.

