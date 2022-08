Inaugurazione mostra "Beautiful China a San Marino"

È stata inaugurata oggi, giovedì 4 Agosto, la mostra dal titolo “BEAUTIFUL CHINA A SAN MARINO” al Museo di Stato (Palazzo Pergami Belluzzi), organizzata dall’Associazione San Marino-Cina in collaborazione con l’Associazione Generale di Commercio Italo-Cinese Sezione dell’Adriatica di Rimini e Patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. All’inaugurazione delle mostra, che potrà essere visitata fino a domenica 4 settembre, erano presenti Sua Eccellenza Oscar Mina, il Capitano di Castello della Città di San Marino Tomaso Rossini, il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj, il Responsabile della Sezione Musei di Stato Mario Marchioni, il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini, le Istituzioni Patrocinanti, l’Istituto Confucio di San Marino, il Ministro Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma Xisong Zhou e l’Assessore del Comune di Gradara Marino Rossini. La rassegna espositiva comprende oggetti ed immagini fotografiche che mostrano alcuni pregevoli manufatti d’arte che identificano la Cina nel mondo, quali i guerrieri di terracotta di Xian, la porcellana e l’auto storica presidenziale cinese. Gli oggetti sono presenti nel Museo di Arte e Cultura Cinese a Serravalle, istituito nel 2017 e voluto da Gian Franco Terenzi, Fondatore dell’Associazione San Marino-Cina. Inoltre, sono esposte 64 opere di pittura paesaggistica realizzate da otto artisti cinesi fornite dal Dalian Academy of Calligraphy and Painting (Cina). Le tele, presentate all’estero e recentemente in una mostra organizzata nella città di Rimini a dicembre 2021 presso il Museo della Città “Luigi Tonini”, riflettono pienamente l’innovazione e la trasformazione dell’era della pittura tradizionale cinese.

Di seguito un estratto del discorso di Barbara Terenzi, Presidente Associazione San Marino-Cina:

«L’inaugurazione di questa mostra si colloca in un periodo storico di forti cambiamenti e sfide importanti, in cui è fondamentale continuare a promuovere le relazioni di amicizia tra i due Paesi. L’Associazione d’Amicizia San Marino-Cina si è fatta promotrice di iniziative in vari settori ed ha collaborato a promuovere e realizzare attività intraprese dalle istituzioni sammarinesi, anche su impulso ed in virtù della capacità di Gian Franco Terenzi Promotore della Fondazione dell’Associazione, che oggi ci tengo a ricordare. Come Presidente dell’Associazione d’Amicizia San Marino-Cina, desidero ringraziare tutte le parti che hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra, ideata in collaborazione con l’Associazione Generale di Commercio Italo-Cinese Sezione dell’Adriatico di Rimini».

Associazione San Marino-Cina

