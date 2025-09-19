TV LIVE ·
Inaugurazione nuova sede ASSM

19 set 2025
L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla inaugura la nuova sede in via del Serrone, 107 a Fiorentino, venerdì 26 settembre alle ore 17. La nuova collocazione ha scopo di migliorare i servizi offerti e la soddisfazione delle esigenze degli associati. Sarà l’occasione per parlare delle attività che ASSM sta portando avanti e per celebrare il traguardo raggiunto. L’ASSM è riconosciuta dal 1989, a San Marino le persone che soffrono di questa malattia sono all’incirca un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del movimento, della vista, della sensibilità e causano fatica e debilitazione. In una percentuale ridotta di casi, forme particolarmente aggressive, portano ad una disabilità grave. Lo scopo principale dell’ASSM è quello di migliorare il benessere delle persone affette da sclerosi multipla. Tra le sue finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla malattia. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sulle esigenze dei malati e dei loro familiari. L’ASSM sostiene le persone nelle loro necessità con un supporto psicologico e un servizio di fisioterapia. Dal punto di vista sociale si adopera per il loro recupero e reinserimento nelle relazioni sociali e nel lavoro. Per l’occasione sarà allestita una mostra dello scultore sammarinese Luigi Forcellini, avremo così la possibilità di apprezzare la sua arte e la sua sensibilità artistica. Il direttivo dell’ASSM ha il piacere di invitare la cittadinanza all’evento. Al termine verrà offerto un buffet Gradita conferma entro il 22/09/2025 allo 366 2449701.

C.s. - Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla




