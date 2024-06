Inaugurazione open air a Mondaino. Grande successo di pubblico per la mostra di RiBo104 e taglio del nastro a cielo aperto

“Con questa iniziativa culturale – ha spiegato Ambrogio Borsani di RiBo104 – diamo il via alla stagione estiva. È una grande emozione poter ospitare così tanti visitatori e appassionati; a tutti loro e ai collaboratori che con entusiasmo e gratuità hanno permesso di realizzare tutto questo, va il ringraziamento mio e di mia moglie Daniela. Per questa nuova rassegna abbiamo pensato ad un inedito confronto tra musica e pittura”. “L’obiettivo principale dei miei lavori, al di là del riferimento alla Patafisica di Enrico Baj, è quello di emozionare il fruitore, non di compiacerlo. Il vero protagonista è il colore”, ha spiegato l’artista Mario Rei Cannito. “Sono lieto di ammirare questo felice connubio tra arti figurative e musica – ha commentato Enzo Righetti – Mi sembra una buona opportunità per verificare quanto l’espressività dell’uomo sia capace di generare idee, progetti e un linguaggio universale con il quale si racconta una storia o sé stessi”. Ad arricchire la giornata di inaugurazione nella galleria d’arte di Mondaino la lettura dell’attrice Simona Tebaldi e la musica dell’Associazione Officina Musicale di Gorana Cehic, con i giovani e preparatissimi musicisti: Elisa Clementi, Maia Conti, Sara Dellachiesa, Emanuele Gennari, Alessandro Il Grande. Il Professor William Raffaeli di ISAL ha commentato: “Ringrazio RiBo104 per l’ospitalità e la collaborazione. Noi di ISAL pensiamo che per fare la differenza occorra aiutare la ricerca medica e conoscere il dolore cronico. Dalla sua nascita sino ad oggi, gli scopi della Fondazione sono rimasti i medesimi ossia approfondire le tematiche inerenti alla sofferenza, favorire lo sviluppo degli studi e della comunicazione sociale”.

cs RiBo104