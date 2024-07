Inaugurazione presso il Centro Sociale di Dogana dell'Installazione degli allievi di "Grigio Antracite", Laboratorio condotto da Raffaella Vaccari

Venerdì 5 luglio 2024 a partire dalle ore 18 presso il Centro Sociale di Dogana, si terrà l'inaugurazione dell'Installazione degli allievi di Grigio Antracite il Laboratorio di Disegno tenuto dall'insegnante e artista Raffaella Vaccari, presso il Centro Sociale di Dogana. Si tratta di un'Installazione formata con i disegni degli allievi realizzati con tecniche e materiali diversi: matite, su carta da spolvero o su tela preparata con gesso o su cartone grigio con lumeggiature o su legno compensato. L'iniziativa coinvolge allievi apprendisti della provincia di Rimini e di San Marino, sul confine tra Rimini e San Marino e cioè presso il Centro Sociale di Dogana, in sintonia con la Biennale del Disegno di Rimini ancora in corso. L'Installazione presso il Centro Sociale di Dogana rimarrà visibile nei tre giorni a seguire: sabato 6 e domenica 7 luglio dalle ore 15 alle 19; lunedì 8 luglio dalle ore 9 alle 19 Per info: 0549 885518

