Inaugurazione rotonda casello Cattolica/San Giovanni in Marignano.

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova rotonda sulla S.P. 17, in corrispondenza del casello autostradale di Cattolica/San Giovanni in Marignano. Erano presenti il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e le sindache di Cattolica, Franca Foronchi, e di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli. La riqualificazione dell’arredo della rotatoria, con la realizzazione di opere a verde (alberi, arbusti e prato spontaneo, in sostituzione della precedente vasca d’acqua in calcestruzzo) che si caratterizza come una vera e propria “rinaturalizzazione verde”, ha avuto un costo complessivo di 150 mila euro, finanziato dalla Provincia di Rimini. Il progetto esecutivo e la direzione lavori sono stati svolti da Anthea su incarico e coordinamento del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia. “La nuova rotatoria che abbiamo il piacere di inaugurare oggi – dichiara il presidente della Provincia Sadegholvaad – è a tutti gli effetti la porta d’ingresso della Valconca, oltre che uno dei due accessi principali alla zona sud della Riviera di Rimini. L’intervento e le scelte compiute dalla Provincia vanno quindi oltre l’opera in sé, pur importante, di arredo urbano in chiave green: è il modo che abbiamo condiviso con le amministrazioni comunali per dare il benvenuto a chi entra nel nostro territorio, è la porta da cui si dipartono le direttrici che conducono al mare e nella valle del fiume Conca.” "Inaugurare questa opera insieme alla Provincia nella persona del Presidente Jamil Sadegholvaad - dichiarano Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica, e Michela Bertuccioli, Sindaca di San Giovanni in Marignano - è sicuramente un momento significativo che segna ed evidenzia il legame tra i territori e valorizza un'importante porta di accesso ai nostri Comuni, così come alla Valconca. Erano molti anni che questa rotatoria aveva bisogno di un intervento di riqualificazione e grazie all'investimento della Provincia di Rimini possiamo vedere completata questa opera che valorizza il nostro territorio e offre anche una rinnovata immagine a chi vive quotidianamente questi luoghi, ma anche ai tanti turisti che arrivano nel nostro territorio. La collaborazione tra i nostri Comuni e la Provincia ha permesso di conseguire questo risultato e testimonia un percorso condiviso importante."

