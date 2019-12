Inaugurazione Sportello Rimini Rete Donna, una Città per le Donne

Rimini Rete Donna, una città per le donne… Rimini Rete Donna nasce grazie al contributo del Fondo Regionale a sostegno di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone’. La mission di Rimini Rete Donna è quella di realizzare iniziative atte ad intervenire, in modo diretto o indiretto, in favore dell’accesso e qualificazione dell’attività lavorativa delle donne nel territorio dell’Emilia-Romagna, perseguendo, in particolare, le finalità specifiche di favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo delle donne nell’economia e nella società. Rimini Rete Donna è lo sportello volto a valorizzare le sinergie e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati (Enti pubblici, imprese, organizzazioni sindacali, organizzazioni del privato sociale) attivate in una logica di rete. La nostra volontà è di poter contribuire sempre di più alla sensibilizzazione del territorio sul fenomeno della violenza di genere. Il nostro lavoro, per i mesi a venire, si concentrerà nell’organizzazione di azioni di promozione dei diritti umani, di progetti di sostegno al lavoro femminile per promuovere le pari opportunità e, soprattutto, nella creazione di una sempre più forte sinergia con le diverse istituzioni impegnate su questi fronti, per creare una vera rete di informazione e di servizi integrati, che possano rispondere appieno alle esigenze delle donne in difficoltà.

I servizi che lo sportello attiverà sono relativi a diverse tematiche:





Formazione e Assistenza

Promuovere maggiori tutele per le lavoratrici attraverso la formazione gratuita, assistenza, consulenza e servizi, che possono favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone e in particolare della donna.

Tutela delle donne

Proporre momenti di confronto tra le imprese e le comunità legate alla tutela delle donne in difficoltà.

Microcredito

Favorire un’azione di microcredito per favorire le nuove attività di imprenditoria femminile

Parità Professionale

Diffondere conoscenze dell’equilibrio di genere sul territorio e potenziare l’empowerment femminile nei ruoli imprenditoriali Stage Formativi Organizzare stage formativi presso piccole aziende del territorio per le donne iscritte ai centri di accoglienza e alle donne sopra i 50 anni. Il contatto con il servizio può avvenire telefonicamente, via e-mail o personalmente durante gli orari di apertura dello sportello.

Lo sportello è aperto nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 12:00 alle ore 16:00 Giovedì dalle ore 12:00 alle ore 16:00 Per tutelare la privacy degli utenti preferiamo lavorare su appuntamento.