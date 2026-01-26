Inaugurazione XIV Edizione “Master in Medicina Geriatrica Giancarlo Ghironzi”

Sono passati più di cento anni (1914), da quando fu pubblicato il libro “Geriatrics” del Dott. Ignate Leo Nasher e da allora ai nostri giorni, la Geriatria ha avuto un percorso sempre più importante e qualificato diventando una disciplina indipendente nell’ambito della medicina. Infatti, sono nate numerosissime Società e Associazioni Scientifiche che si sono occupano del problema della salute dell’anziano nei suoi aspetti sanitari, sociali ed economici. Anche la nostra Associazione ASGG (Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria), nata nel 2009 e quindi relativamente giovane nel contesto Internazionale si è impegnata nell’affrontare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione concentrando la sua attenzione su alcune situazioni come l’informazione, divulgazione e formazione scientifica. È proprio sulla formazione, come sostiene il Presidente dell’ASGG Dott. Carlo Renzini, l’associazione ha rivolto molto della sua attenzione, con l’ideazione di un Master in Medicina Geriatrica di II livello in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara, nato nel 2011 e con l’intento di completare quella formazione Geriatrica e Gerontologica rivolta ai medici di medicina generale, specialisti, psicologi e al personale sanitario in generale.

L’esigenza di una formazione di questo tipo nasce dal fatto che la Geriatria ed ancor più la Gerontologia non erano ed ancora oggi non sono materia di insegnamento nei corsi di laurea di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche e tutti sappiamo che l’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni ad impatto mondiale più significativo del nostro secolo. Siamo di fronte ad un fenomeno che si chiama ”Transizione Demografica”, dovuto a diversi fattori quali: diminuzione della mortalità fra i più anziani (aumento aspettativa di vita), riduzione mortalità neonatale, infantile ed anche riduzione natalità. La speranza di vita alla nascita è aumentata notevolmente negli ultimi 50 anni, soprattutto nei paesi occidentali, arrivando ad età superiori di 80 anni per gli uomini ed 85 anni per le donne. L’aumento dell’aspettativa di vita sta determinando anche la crescita di una nuova categoria di malati “quella degli anziani, caratterizzati da una particolare vulnerabilità per la contemporanea presenza di più malattie croniche, fragilità e disabilità, tale da richiedere elevate e specifiche competenze professionali e una diversa organizzazione assistenziale. Da qui la necessita di una medicina geriatrica sempre più inserita nella formazione del personale sanitario, con un ruolo di particolare attenzione alla medicina territoriale con la prevenzione, educazione di stile di vita, Polifarmacoterapia e combattere la discriminazione basata sull’età(ageismo). La validità della formazione di questo Master è stata confermata dalla partecipazione di ben 214 medici e psicologi che fino ad oggi hanno conseguito il diploma, ma anche dalla partecipazione all’insegnamento di ben 32 docenti provenienti dalle più prestigiose università italiane e il patrocinio delle più importanti società scientifiche italiane ed internazionali (SIGG, AIP, EUGMS, IAGG).

L’associazione ASGG negli ultimi anni ha ricevuto numerosi attestati di apprezzamento per il lavoro svolto, anche con l’organizzazione di un Congresso Internazionale di Gerontologia e Geriatria già giunto alla sua IV edizione con la partecipazione di prestigiosi relatori nazionali ed internazionali e la presenza della stessa ASGG ai Convegni, consapevoli dell’esperienza e del messaggio sul campo della formazione sanitaria nell’ambito della salute dell’anziano. È con enorme soddisfazione che andiamo ad inaugurare la XIV Edizione del Master in Medicina Geriatrica il giorno 30/31 Gennaio, alla presenza del Direttore Generale dell’ISS, il Dott. Claudio Vagnini, con la partecipazione di 22 nuovi candidati e l’insegnamento da parte dei docenti: Prof. Giovanni Zuliani (Direttore del Master), Prof. Giovanni Gelmini e Prof. Rabih Chattat.

C.s. - Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria








