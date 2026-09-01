Incasso concerto 3 settembre all'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla: i ringraziamenti del direttivo

Incasso concerto 3 settembre all'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla: i ringraziamenti del direttivo.

Per noi Sammarinesi la giornata del 3 settembre è il simbolo della nostra identità. Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più profondo: le oƯerte libere per l’ingresso al Concerto di Marina Rei saranno devolute all’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. Il 3 Settembre, al Campo Bruno ReƯi alle 21:30, la musica di questa straordinaria artista, sarà anche l’occasione per un gesto di solidarietà. Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alle Istituzioni della Repubblica, alle Segreterie di Stato e in modo particolare agli Istituti Culturali e all’organizzazione di questa serata per aver scelto di dedicare il concerto alla nostra realtà. A San Marino un centinaio di persone sono aƯette da sclerosi multipla e alcune con esiti molto invalidanti. ASSM opera dal 1989 per il miglioramento delle condizioni fisiche e per il benessere degli associati con corsi di yoga, pilates, fisioterapia, osteopatia e supporto psicologico. È inoltre impegnata per la ricerca e per la qualificazione degli addetti alla cura di questa patologia. A chi sarà presente al concerto, ai volontari che rendono possibile tutto questo, va il grazie più grande da parte di tutta l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla Buona musica, buona Festa della Repubblica e grazie di essere al nostro fianco in questa occasione.

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