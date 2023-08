Incendio a Domagnano, Alleanza Riformista ringrazia chi è intervenuto per lo spegnimento delle fiamme

Ringraziamo doverosamente il Servizio Antincendio della Polizia Civile, I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini, le forze dell’ordine e tutti coloro che nella scorsa notte si sono prodigati per spegnere il pauroso incendio divampato all'interno di un'abitazione del Castello di Domagnano. Un impegno collettivo che ha permesso di evitare una possibile tragedia. Ancora una volta le nostre forze dell'ordine hanno dimostrato profonda dedizione al lavoro e grande professionalità nel portare tempestivamente aiuto consentendo di eliminare situazioni di pericolo. Questo terribile episodio però deve farci riflettere sul tema della sicurezza. La recente legge in materia di sicurezza antincendio approvata lo scorso maggio è sicuramente un passo in avanti per quanto riguarda la normativa della prevenzione. Non basta una buona legge, serve formazione e un maggior coinvolgimento della cittadinanza. Serve, soprattutto, destinare nuove risorse economiche e umane a supporto di questo importantissimo settore.

Alleanza Riformista