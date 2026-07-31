Incendio al confine, un ringraziamento alla Protezione Civile e Squadra Antincendio

Incendio al confine, un ringraziamento alla Protezione Civile e Squadra Antincendio.

Le Segreterie di Stato per il Territorio e per gli Affari Interni desiderano esprimere il più sincero ringraziamento alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino e alla Squadra Antincendio della Polizia Civile per il prezioso lavoro svolto in occasione dell’incendio sviluppatosi nella giornata di ieri nell’area boschiva situata lungo il confine tra la Repubblica di San Marino e il territorio italiano, in prossimità di Gualdicciolo. L’intervento ha richiesto un’importante attività di coordinamento tra le autorità sammarinesi e quelle italiane, confermando ancora una volta il valore della collaborazione istituzionale nella gestione delle emergenze che interessano territori confinanti. Il personale della Protezione Civile e della Squadra Antincendio ha garantito un supporto costante alle operazioni di spegnimento, affiancando i Vigili del Fuoco italiani, monitorando con attenzione l’evoluzione del fronte dell’incendio sul versante sammarinese e assicurando l’approvvigionamento idrico necessario alle squadre operative attraverso la rete di idranti del territorio. Si è trattato di un intervento complesso, affrontato con professionalità, competenza e grande senso di responsabilità, che ha consentito di gestire efficacemente una situazione potenzialmente critica, tutelando il patrimonio ambientale e la sicurezza della popolazione. Le Segreterie di Stato rivolgono inoltre un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari della Protezione Civile italiana e a tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni, sottolineando come la collaborazione transfrontaliera rappresenti un elemento fondamentale per garantire risposte tempestive ed efficaci nelle situazioni di emergenza. «La tempestività, la preparazione e lo spirito di servizio dimostrati dalla nostra Protezione Civile e dalla Squadra Antincendio della Polizia Civile rappresentano un patrimonio di grande valore per la Repubblica. A loro va la riconoscenza del Governo per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel supportare le operazioni e nel garantire la sicurezza del territorio. La sinergia tra le istituzioni sammarinesi e italiane ha consentito di affrontare con efficacia una situazione complessa, confermando quanto la cooperazione operativa sia fondamentale nella tutela delle persone, dell’ambiente e del territorio», dichiarano congiuntamente il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, e il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio - Segreteria di Stato per gli Affari Interni

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