Incentivi fiscali e sinergie pubblico-privato: via libera al provvedimento per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico

Incentivi fiscali e sinergie pubblico-privato: via libera al provvedimento per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico.

Il Consiglio Grande e Generale ha licenziato in seconda lettura il progetto di legge a sostegno dello sport e della valorizzazione immobiliare. L'Aula ha approvato il provvedimento al termine di un confronto articolato che ha ridisegnato gli strumenti di intervento pubblico. Il provvedimento, fortemente voluto dalla Segreteria di Stato, introduce un impianto normativo inedito per la Repubblica. L'obiettivo dichiarato risiede nella mobilitazione di capitali privati a supporto di beni strategici appartenenti all'Eccellentissima Camera. Non si tratta di una semplice misura di carattere tributario, quanto di una scelta strategica che punta a coinvolgere direttamente il tessuto economico sammarinese nella cura del bene comune. Durante l'esame consiliare, sono emerse le linee guida di un testo destinato a incidere sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Il segretario di Stato Rossano Fabbri ha sottolineato la portata di una norma concepita per rispondere alle urgenze delle federazioni e delle società sportive. Il cuore dell'intervento si articola su due binari paralleli. Da un lato la gestione degli eventi sportivi di rilievo, dall'altro la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. Per quanto riguarda le manifestazioni, le federazioni potranno presentare progetti dettagliati entro la fine di agosto. Un apposito vaglio autorizzerà fino a cinque eventi all'anno, garantendo deduzioni fiscali totali sulle donazioni fino a cinquemila euro per le persone fisiche e fino a cinquantamila per le persone giuridiche. Il secondo aspetto riguarda gli immobili statali adibiti a uso sportivo. Il Congresso di Stato adotterà ogni anno l'elenco delle opere strategiche meritevoli di cantiere. In questo ambito, la legge prevede deduzioni integrali in quote costanti e crediti d'imposta strutturati per premiare la generosità di cittadini e imprese, alleggerendo al contempo il bilancio pubblico. La tenuta etica dell'intero impianto trova conferma nelle disposizioni che regolano i riconoscimenti ai donatori. Ogni forma di compenso materiale risulta tassativamente esclusa. I contributi potranno ricevere esclusivamente un ritorno di carattere istituzionale, comunicativo o informativo, preservando la trasparenza assoluta delle procedure.

“Il provvedimento concretizza una visione moderna della gestione pubblica”, spiega il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. “Apriamo la strada a una sinergia virtuosa tra Stato e tessuto economico, capace di attrarre risorse fresche per le nostre infrastrutture senza gravare sul bilancio dello Stato. Allo stesso tempo offriamo risposte concrete alle federazioni e alle società del territorio”.

c.s. Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

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