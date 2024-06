“Inchiesta Cheope”: assolti tutti gli 11 imputati assisti dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini

“Inchiesta Cheope”: assolti tutti gli 11 imputati assisti dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini.

procedimento penale

n. 2733/20 R.G.N.R. Procura Rimini

I sottoscritti

Avv. Moreno Maresi, difensore di fiducia di n. 10 imputati

Avv. Mattia Lancini difensore di fiducia di n. 1 imputato,

comunicano

che il tribunale monocratico di rimini ( dr. laSalvia ) all’esito dell’udienza del 10.06.2024, ha mandato assolti tutti gli 11 imputati assisti dagli scriventi, dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

il pm aveva formulato una richiesta di condanna alla pena pecuniaria di € 100mila per ognuno degli imputati, accusati di violazione degli artt. 110 c.p. e 5 e 7 della legge 17.08.2005 n. 173 ( divieto delle forme di vendita piramidali ), perché in concorso tra loro promuovevano e realizzavano le attività di una società italiana ( collegata ad una società americana ), dove l’incentivo primario si fondava sul mero reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla vendita dei prodotti

Gli scriventi non possono che esprimere soddisfazione per la conclusione della vicenda; in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza del Tribunale di Rimini, in merito alla complessa indagine svolta dagli inquirenti ed alla tematica giuridica sottoposta al giudizio, si può evidenziare come il caso era già stato oggetto di una prima valutazione , in sede cautelare, nel corso della quale il Tribunale del Riesame di Rimini, accogliendole ragioni della difesa, ebbe a revocare il preso provvedimento di sequestro di oltre 7 milioni di euro preso in data 02.04.2022 dal GIP Tribunale di Rimini in danno degli imputati

Nel corso di tutta l’indagine gli imputati hanno sempre protestato la propria estraneità ai fatti, rivendicando il loro corretto operato e, altresì, l’assoluta legittimità della nota rete di vendita in questione (avente ad oggetto la vendita di prodotti dimagranti e integratori sportivi), che ebbe notevole successo in Italia e, in particolare, nel territorio riminese e d’intorni.



Comunicato stampa

Maresi & Maresi Avvocati

