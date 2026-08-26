Incidente a Torraccia, l’Aeroclub: "Equipaggio illeso, una pista più lunga avrebbe potuto evitare l’impatto"

In merito all’incidente aeronautico di ieri, 25 agosto, presso l’aviosuperficie di Torraccia, l’Aeroclub di San Marino esprime sollievo per l’incolumità delle persone coinvolte e precisa quanto segue: Condizioni meteo: Ottimali e prive di criticità tecniche o operative per il volo. Indagini in corso: Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, con cui l’Aeroclub collabora fornendo anche i filmati delle telecamere di sorveglianza. Tenuta del velivolo: La cellula di sicurezza dell’aeroplano ha assorbito correttamente l'impatto, proteggendo l'abitacolo e garantendo l'incolumità dell'equipaggio. Sicurezza della pista: L'aviosuperficie resta pienamente operativa. L'episodio evidenzia tuttavia l'opportunità di un ampliamento della pista: una maggiore lunghezza avrebbe offerto un margine di sicurezza adeguato ad evitare l'evento.



c.s. Ufficio Stampa Aeroclub San Marino Torraccia









