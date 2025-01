Incidente di caccia: interviene la Giunta di Domagnano

La Giunta di Castello di Domagnano esprime la propria forte preoccupazione per l’incidente verificatosi domenica 19 gennaio a Domagnano, dove un proiettile è penetrato all'interno di un'abitazione, durante una battuta di caccia al cinghiale. A tal proposito, è necessario precisare che questa Giunta non ha autorizzato alcuna battuta di caccia in prossimità delle abitazioni, né tanto meno è stata formalmente richiesta la realizzazione di tale attività nella zona indicata. La sicurezza e la tranquillità dei cittadini sono per la nostra Giunta una priorità assoluta, e ogni azione che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone è assolutamente inaccettabile. Si ritiene altresì intollerabile che simili attività di caccia vengano svolte in aree così vicine alle abitazioni. L’incidente di questi giorni rappresenta un serio monito, e si auspica che non vengano più organizzate battute di caccia in prossimità delle case e in aree residenziali, per evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza e il benessere dei residenti. La Giunta continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità competenti per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.

cs Giunta di Domagnano