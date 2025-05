Inclusione a intermittenza? Un interrogativo per i Centri Estivi 2025

Mentre stanno giungendo al termine i corsi di formazione per animatori dei Centri Estivi 2025, un percorso di grande valore che ha coinvolto centinaia di giovani partecipanti, restano sul tavolo alcune domande che meritano risposta. I moduli formativi, promossi dal Dipartimento Istruzione e Cultura, hanno affrontato temi fondamentali: dall'organizzazione e strutturazione dei Centri Estivi all’educazione alla pace, dall’inclusione e disabilità alla relazione educativa e alla legislazione sul ruolo dell’animatore. Una mobilitazione formativa ampia e meritevole, che testimonia la volontà di costruire servizi educativi più consapevoli e preparati. Tuttavia, a fronte di tale impegno, ci pare paradossale che non sia stata trovata una soluzione per alcune famiglie di bambini con disabilità, le cui richieste di assegnazione di personale di sostegno nei Centri Estivi privati non hanno trovato risposta. Famiglie che, lo ricordiamo, si sono trovate a dover districarsi nell'iscrizione dei propri figli, tra le maglie di un passaggio della Delibera del Congresso di Stato n.14 del 18 marzo 2025, che recita testualmente: “Per coloro iscritti ad un Centro Estivo privato, ai fini dell’assegnazione di personale di sostegno, la richiesta sia presentata entro il 15 aprile 2025, allegando, oltre alla documentazione di cui sopra, la domanda di iscrizione e la ricevuta di pagamento, segnalando il periodo (che deve comprendere almeno uno di quelli non coperti dal servizio pubblico) e l’orario di frequenza.” Le famiglie hanno fatto il possibile per essere aderenti a quanto disposto e sopraindicato, ma alla fine probabilmente si sono rassegnate ad organizzarsi diversamente. Tuttavia, il sostegno non è stato garantito. Perché? Mancanza di risorse economiche? Ostacoli legati a requisiti igienico-sanitari o di sicurezza? E se fosse così, perché tali prescrizioni non sembrano valere per gli altri bambini senza disabilità? Non abbiamo risposte certe, ma pensiamo che queste famiglie, poche, si contano sulle dita di una mano, abbiano diritto a una spiegazione chiara e trasparente. Anche perché l’inclusione non può essere un principio da invocare nei moduli formativi e dimenticare nella pratica concreta. Probabilmente ci siamo mossi “a babbo morto” e, come al solito, avrebbe dovuto muoversi anche qualcun altro assieme a noi, ma confidiamo chissà che non sia mai troppo tardi per correggere una mancanza, né per riconoscere un diritto negato.

Il Consiglio Direttivo (comunicato stampa)

