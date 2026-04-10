Inclusione e autonomia: rinnovata la collaborazione con la Cooperativa sociale InVolo Ribadito inoltre il pieno sostegno alle associazioni di volontariato

Questa mattina è stata formalizzata l’intesa tra Segreteria di Stato per la Sanità e la Cooperativa sociale InVolo per continuare la collaborazione che unisce inserimento lavorativo, supporto sociosanitario e tutela dei diritti della persona. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, rinnova il quadro di collaborazione istituzionale volto a sostenere le finalità sociali della Cooperativa, in coerenza con la Legge 21 settembre 2010 n.160 sulla cooperazione sociale e di servizio e il successivo decreto attuativo (DD n.99/2012), nell’ambito del quale la Cooperativa InVolo si impegna, in particolare, a proseguire le attività del laboratorio di ceramica “Barbò” – gestite dal 2019, subentrando a quanto veniva prima svolto dalla Cooperativa Il Libeccio -, e a realizzare iniziative informative, formative e culturali funzionali alla promozione dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e di soggetti svantaggiati. Centrale è anche il percorso terapeuticoriabilitativo diurno: per ciascun soggetto inserito si predispone un progetto individuale finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, individuando ambiti di intervento e risorse utili a favorire il recupero e il reinserimento sociale, nel pieno rispetto dei diritti della persona, garantendo, in particolare, la volontarietà della permanenza. “Con questa convenzione – dichiara il Segretario di Stato Marco Gatti – confermiamo anche per il 2026 un impegno concreto a favore dell’inclusione e dell’integrazione sociale, sostenendo percorsi che uniscono inserimento lavorativo e dimensione terapeuticoriabilitativa. La collaborazione con InVolo valorizza un’esperienza sammarinese che mette al centro la persona, i suoi diritti e la possibilità di costruire autonomia e partecipazione nella comunità”. “InVolo – spiega il presidente Maurizio Ceccoli – è la prima e unica cooperativa sociale della Repubblica di San Marino e il rinnovo della convenzione rappresenta per noi un riconoscimento del lavoro svolto e, soprattutto, una responsabilità: continuare a offrire un contesto diurno terapeutico‑riabilitativo e opportunità di inserimento che favoriscano equilibrio, competenze e relazioni. Ringraziamo la Segreteria di Stato per la collaborazione che permette di dare continuità ai progetti individuali e alle attività dell’ultimo laboratorio di ceramica in Repubblica, il Barbò”. Durante l’incontro la Segreteria di Stato alla Sanità ha comunicato di aver avviato anche un’importante attività volta alla definizione di un quadro di rapporti convenzionali con le Associazioni di volontariato, in base alla vigente normativa in materia, confermandone l’alto valore umanitario, solidaristico e sociale, nonché la volontà di promuovere e tutelare le attività delle associazioni impegnate in iniziative di solidarietà. Il Segretario di Stato Marco Gatti ha voluto approfittare dell’occasione per ringraziare tutte le associazioni che a vario titolo collaborano alle attività sanitarie e socio-sanitarie al fine di continuare ad agevolare l’assistenza alla cittadinanza.





c.s. Segreteria di Stato Sanità









