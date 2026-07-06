Inclusione lavorativa, è urgente una riforma che sia efficace

Inclusione lavorativa, è urgente una riforma che sia efficace.



La CSdL dice basta alle buone intenzioni e chiede fatti. Questo delicato argomento viene affrontato nel programma pomeridiano del dibattito pubblico CSdL del 9 luglio presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore

RSM 6 luglio 2026 - Dopo la ratifica della “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”, avvenuta nel 2008, e l’approvazione di una Legge Quadro nel 2015, che prevedeva l’emanazione di uno specifico Decreto Delegato relativamente all’inclusione lavorativa, i vari tentativi di riformare la normativa risalente al 1991 sono naufragati miseramente. Si tratta dell’ennesimo esempio di impegni assunti e non mantenuti dai Governi che si sono succeduti.

L’argomento è al centro della seconda parte del dibattito pubblico organizzato dalla CSdL per giovedì 9 luglio presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, a partire dalle ore 14.00, con il titolo: “Inclusione lavorativa: quale riforma? Basta leggi inapplicate! Obiettivo: diritti effettivi.”

Intervengono: Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro; Andrea Menicucci, Consigliere di Repubblica Futura; William Vagnini, Segretario Generale ANIS; Maurizio Ceccoli, Presidente del Consorzio Etico e Cooperativa Sociale In Volo; il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini.

Mauro Torresi, giornalista di San Marino RTV, coordina l’intera giornata di dibattito (il programma del mattino, dalle 9.00 alle 12.00, è dedicato ai contributi non pagati dalle imprese).

L’inserimento lavorativo è un tema particolarmente sensibile, perché si tratta di tutelare i diritti delle persone più fragili, nei confronti delle quali le imprese private non sono affatto accoglienti, al netto di qualche caso isolato.

Non solo, da un decennio a questa parte in media 26 persone all’anno perdono il posto di lavoro per motivi di salute, perché non sono più idonee a svolgere le proprie mansioni e non vengono riconvertite.

Il Governo ha predisposto una bozza di riforma della legge in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità. Pur nella carenza di dati disponibili, cercheremo di tratteggiarne, assieme agli altri relatori, le linee guida che la dovranno caratterizzare, analizzando altresì le normative vigenti nei vari Paesi europei.

All’intera giornata del 9 luglio sono convocati i Delegati e Rappresentanti Sindacali della CSdL; l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.



Comunicato stampa

CSdL

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