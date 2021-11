Incontri a cadenza fissa sul territorio tenuti dal gruppo “Lettori con la valigia”

A seguito del successo dell’iniziativa estiva “Un Monte di libri” portata avanti nel progetto di Letture ad Alta Voce reso possibile dalla collaborazione tra le operatrici della Ludoteca e la Biblioteca di Stato, il gruppo “Lettori con la valigia” è felice di annunciare un programma di incontri a cadenza fissa tenuti sul nostro territorio. Dopo numerose iscrizioni di grandi e piccini per il prestito libri alla “Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino” e con il rinnovato entusiasmo dei volontari, vengono proposti ben tre appuntamenti settimanali in diverse zone di San Marino, agevolando così tutta la comunità bibliofila all’ascolto del nostro catalogo aggiornato. “LeggiAmo con Gigio Valigio” è un programma di letture invernale, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, che si svolgeranno da martedì 23 novembre dalle ore 17, ogni martedì a Murata (ex-tiro a volo – sala Happy Days Park), mercoledì a Dogana (presso la biblioteca del Centro Sociale che collabora direttamente con gli organizzatori) e giovedì a Domagnano (ospiti di Casa Terenzi). L’idea di spirito educativo-culturale, resa possibile grazie al prezioso aiuto della Giunte di Castello rispettivamente di San Marino Città, Serravalle e Domagnano, si propone ancora una volta di diffondere l’amore per i libri in Repubblica, soprattutto ai più piccini e ai ragazzi. In futuro, considerata l’importanza di un luogo adibito allo sviluppo del pensiero creativo e dell’immaginazione del bambino, ci auspichiamo di individuare degli spazi appositi per le letture, di modo da creare un rapporto più stretto tra collaboratori, genitori, figli e soprattutto libri. Per maggiori informazioni circa i prossimi eventi, vi invitiamo a consultare il sito www.educazione.sm. Se volete conoscere meglio la realtà dei “Lettori con la valigia”, trovate le nuove omonime pagine social su Facebook e Instagram, anch’esse gestite dai volontari. A disposizione per ulteriori chiarimenti, si allega la locandina della nuova iniziativa.



Firmato Lettori con la valigia