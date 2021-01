ESTERI Incontri bilaterali con Repubblica Ceca, Unione europea, Repubblica Popolare Cinese e Federazione Russa

Si è svolta ieri a Roma un’intensa giornata di incontri bilaterali tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e gli Ambasciatori della Repubblica Ceca, dell’Unione europea, della Repubblica Popolare Cinese e della Federazione Russa, alla presenza di una delegazione sammarinese guidata dall’Ambasciatore Daniela Rotondaro. Ad aprire la giornata la firma dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ceca per l’Eliminazione della Doppia Imposizione per quanto riguarda le Imposte sul Reddito e sul Capitale e per la Prevenzione dell’Evasione e Elusione Fiscale, avvenuta presso la sede dell’Ambasciata sammarinese, tra il Segretario di Stato Beccari e l’Ambasciatore ceco Václav Kolaja, seguita da un colloquio estremamente cordiale e proficuo, scandito dalla volontà di rafforzare la collaborazione bilaterale e multilaterale. A seguire, il Segretario di Stato ha ricevuto l’Ambasciatore dell’Unione europea, Alexandra Valkenburg-Roelofs, con la quale si è svolto un ampio confronto sul percorso di associazione e sui colloqui in corso con Monaco e Andorra. Beccari ha confermato la volontà di accelerare il percorso in atto, nell’ultimo periodo parzialmente rallentato per l’emergenza pandemica; il nuovo impulso contribuirà altresì a definire una visione futura di San Marino in una più stretta e necessaria relazione con l’Europa. Non è mancato il richiamo alla situazione dei vaccini in Repubblica e alle modalità di reperimento, che rientrano nella fornitura concessa all’Italia e alla propria capacità di agevolare un Paese terzo. Beccari si è poi trasferito presso la sede dell’Ambasciata cinese per un articolato e fattivo confronto con l’Ambasciatore Li Junhua. Al centro dell’incontro, la collaborazione bilaterale e multilaterale e, in particolare, la presentazione delle iniziative ed eventi calendarizzati nel corso del 2021 a San Marino per celebrare il 50° anniversario delle relazioni ufficiali. L’Ambasciatore Li Junhua ha confermato l’alto interesse della Cina di valorizzare un rapporto solido e antico, il cui significato va oltre le difformi dimensioni e che si intende rilanciare nel prossimo futuro.

