"Incontri del Lunedì": cultura e passione con Corrado Carattoni, si chiude la stagione con Suor Maria Gloria Riva.

Lunedì 25 Novembre scorso, nella sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, all’interno dell’ADMIRAL POINT di Dogana, ha avuto luogo il nono e penultimo incontro della terza stagione degli “Incontri del Lunedì” con argomento “AUTORI SAMMARINESI” con la presenza come relatore di Corrado Carattoni, il quale ha raccontato la sua esperienza letteraria, sia come poeta, sia come romanziere. Poi stuzzicato dai presenti ha allargato il suo intervento rispondendo a domande sulla sua passione per il volo, e altri sport e sulla sua importante carriera nella Pubblica Amministrazione e all’interno dei Corpi Militari di San Marino. Il prossimo incontro -l’ultimo di dieci incontri in programma per questa terza stagione dei lunedì della Biblioteca- si terrà lunedì 2 dicembre 2024, sempre alle ore 21 nella sede dell’Admiral Point di Dogana e avrà come argomento IL NATALE NELLA PITTURA, con la preziosa presenza di Suor Maria Gloria Riva. Suor Maria Gloria poi sarà a disposizione per approfondire e rispondere ai quesiti che le verranno posti dai presenti. La Biblioteca invita ancora una volta tutta la cittadinanza, sempre nella sede della Biblioteca a Dogana interno Admiral Point piano primo lato Monte, per una serata all’insegna della cultura e della pittura in particolare, con una visione soprattutto “cristiana”. Con questo ultimo incontro si conclude anche questa “terza stagione”, ringraziando gli affezionati amici che hanno frequentato le tante serate, con un augurio sincero a tutti per le prossime Festività Natalizie e un nuovo Anno 2025 di serenità e pace.

c.s. Biblioteca Popolare di Serravalle

