Incontri Medicina Cinese con l'Istituto Confucio di San Marino

Sabato 6 maggio presso la Palestra Scuole Elementari di Dogana inizieranno 3 incontri sulla Medicina Cinese.

sabato 6 maggio ore 15_19 conferenze e pratica di Chiroprassi, tisane e terapia dietetica.

Domenica 7 maggio ore 9_13 sarà spiegata e praticata la Moxibustione. Il Vaso di fuoco, le tisane e terapia dietetica.

7 maggio ore 14_18 lezioni e pratica di Gua_Sha digitopressione auricolare.

Obiettivi del corso: trattamenti dolori al collo, spalle, gambe, insonnia, disturbi endocrini, nonché cura e prevenzione quotidiana. Inf. Docente Dott. ssa Xue Jim cinese specializzata in medicina cinese nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cliniche comuni. Consulenza personalizzata per ogni partecipante. Il costo del corso è di 50euro a sessione, per le 3 sessioni 125 euro.

Ci sarà inoltre un estrazione di Premi che darà la possibilità di vincere.