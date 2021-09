Incontro annuale della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con i rappresentanti del corpo diplomatico e consolare sammarinese

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha promosso e organizzato il consueto incontro con i Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare Sammarinese, per la prima volta quest’anno a Palazzo Pubblico. I Rappresentanti diplomatici presenti si sono riuniti a Palazzo Pubblico, dove si è svolta l’Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini. A seguire il Segretario di Stato Luca Beccari ha aperto i lavori con un intervento di presentazione dell’incontro annuale. L’incontro, svoltosi sia in presenza che da remoto nel rispetto delle precauzioni sanitarie necessarie, ha la finalità di fornire ai Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese un aggiornamento sulle specifiche tematiche di attualità e sui dossier aperti che stanno portando avanti le singole Direzioni del Dipartimento Affari Esteri. Una novità di quest’anno è stata la partecipazione ai lavori dei Funzionari delle Missioni sammarinesi all’estero, che hanno illustrato il loro recente lavoro e la rappresentanza di San Marino all’interno delle organizzazioni internazionali, con focus specifico su “San Marino e i rapporti multilaterali”. A seguire il prof. Piergiorgio Pasini ha presentato il nuovo progetto della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri “Viaggio virtuale di Palazzo Begni: architettura, arte, istituzioni”, la nuova galleria virtuale che permette di visitare in modalità digitale le stanze di Palazzo Begni e le sue opere, dal 1 settembre online sul nuovo sito della Segreteria di Stato. Successivamente anche la presentazione da parte della dott.ssa Valentina Garavini del numero speciale di “D’identità”, periodico curato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che raccoglie tutte le notizie riguardanti le attività di rilievo della politica estera sammarinese. Inevitabile inoltre il tema della situazione sanitaria, di cui i Rappresentanti diplomatici hanno ampiamente discusso, in particolare in merito alle attività svolte durante l’emergenza.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri