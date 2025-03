Incontro bilaterale a Buenos Aires fra il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il suo omologo alla Istruzione, Carlos Torrendell

Il comune impegno per la ricerca educativa della pace in ambito multilaterale, in questi tempi di grande tensione, ha certamente segnato l’intensa giornata a Buenos Aires del Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, che si trova in Argentina in occasione del 33esimo incontro delle Comunità dei Sammarinesi dell’Anello argentino e del contestuale 26esimo incontro dei Giovani Sammarinesi ospitati quest’anno dalla Comunità di Patagonia con sede a Viedma.

Uno dei temi affrontati con il Ministro, nel colloquio bilaterale con il Segretario di Stato Lonfernini accompagnato dall’Ambasciatore Giovanni Maria d’Avossa è stato principalmente una panoramica sulla situazione esistente nell’interscambio nel campo dell’istruzione tra San Marino e Argentina e tutte le sue prospettive, la mobilità degli studenti argentini e sammarinesi, universitari o della Scuola Superiore. Toccati anche gli aspetti relativi al riconoscimento reciproco dei titoli di studio, che sarà oggetto di un possibile accordo internazionale. Nel bilaterale il Segretario di Stato Lonfernini ha promosso anche nei confronti dell’ omologo argentino l’invito a voler esplorare insieme tutte le possibili applicazioni sul delicato, quanto attuale, tema dell’educazione alla pace a livello globale.

Il Segretario di Stato Lonfernini, ha espresso anche parole di sentito ringraziamento nei confronti del popolo e delle Istituzioni argentine, per l’accoglienza riservata ai sammarinesi che, in tempi di grande emigrazione, hanno raggiunto quelle terre in cerca di maggior fortuna. A seguire, sempre alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Argentina, Giovanni Maria d’Avossa, il Segretario Lonfernini ha conferito l’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al Commissario Capo della Divisione Sicurezza Diplomatica della Polizia Federale argentina, Juan Francisco Cinquemani. Il Segretario di Stato Lonfernini nella giornata odierna si è trasferito dalla città di Buenos Aires alla città di Viedma per l’incontro con le Comunità Sammarinesi.