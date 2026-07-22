Incontro Comites San Marino e PD venerdì 24 luglio 2026

Incontro Comites San Marino e PD venerdì 24 luglio 2026.

Venerdì 24 luglio alle ore 16.30 il Partito Democratico sarà ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città.   L'incontro sarà dedicato principalmente alla presentazione delle priorità del Partito Democratico nell’attuale fase politica, mettendo al centro le questioni che riguardano gli italiani che risiedono e lavorano all’estero,   Nel corso del dibattito si affronteranno le problematiche legate al lavoro frontaliero, il tema della doppia tassazione a carico dei pensionati ex frontalieri,  le norme sulla cittadinanza, la questione della patente a punti e, più in generale, le esigenze della comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino.   A dialogare con il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei interverranno Toni Ricciardi, Vicepresidente del Gruppo PD della Camera dei Deputati, Andrea Gnassi ed Emma Petitti, rispettivamente Deputato e Consigliere Regionale Emilia-Romagna del PD e Luciano Vecchi, Responsabile Italiani nel Mondo del PD.

C.s. - Comites

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