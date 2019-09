Incontro con il Ministro Di Maio e Vice Ministro Del Re a New York

Stamattina il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha partecipato alla riunione dei Paesi del Gruppo informale "Uniting for Consensus" (UFC), che si svolge ogni anno presso la Rappresentanza Permanente d’Italia a New York. Durante i lavori, il Segretario Renzi ha espresso sostegno alle posizioni del Gruppo finalizzate a fornire una posizione comune ai negoziati per la riforma del Consiglio di Sicurezza. A margine della riunione, il Segretario di Stato si è intrattenuto con il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio e il Vice Ministro Emanuela Del Re. Questo primo incontro ha fornito l’occasione per ribadire l’amicizia tra i due Stati e la volontà di collaborare per il rafforzamento delle relazioni e la risoluzione di problemi comuni.