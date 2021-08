Incontro con il Sindaco di Imola

Nella giornata di oggi, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, assieme al collega Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, hanno incontrato il Sindaco di Imola Marco Panieri durante una visita informale di cortesia per ricambiare il precedente incontro avvenuto ad Imola con le Istituzioni Sammarinesi. In occasione di questo appuntamento si è potuto discutere su temi di interesse comune che vedono le nostre due realtà ripercorrere storici rapporti in importanti progetti a livello internazionale. La rinnovata amicizia che oggi ci unisce è di grande auspicio per costruire insieme prestigiosi progetti sportivi e culturali, legati alle tradizioni di un territorio in cui ci riconosciamo pienamente."

C.s. Segreteria di Stato per il Lavoro

