Incontro con Ilaria Bifarini

Incontro con Ilaria Bifarini.

Come sarà la nostra vita post-Covid-19? Quale sarà il nuovo modo di vedere il mondo e il nuovo modello economico che si prospetta? Il lockdown ovunque applicato è stato uno tsunami, che si è abbattuto sulle economie dei Paesi, spazzando via tutte quelle attività produttive e lavorative che non avessero la stazza dei giganti. Nulla tornerà come prima. Dimentichiamoci il mondo come lo avevamo conosciuto prima del febbraio 2020. Esagerazione? Catastrofismo? No, l'inizio di una nuova “normalità”. La crisi che stiamo vivendo sarà catalizzatrice di cambiamenti necessari ad accelerare la realizzazione di un disegno già predisposto, smantellando l'attuale sistema socioeconomico. Un piano preciso, ufficiale e ben documentato, sul quale istituzioni internazionali, filantropi, organizzazioni non governative e mega-aziende private collaborano apertamente già da tempo. Le nuove abitudini acquisite dalle popolazioni durante la pandemia hanno apportato quell'impulso alla digitalizzazione e all'automazione decisivo per implementare la Quarta Rivoluzione Industriale, che finora stentava a realizzarsi. Qual è il legame tra salute ed economia? Quanto l’economia e gli interessi economici sono in grado di condizionare le politiche sulla salute? Ne parleremo con Ilaria Bifarini, Bocconiana redenta come ama definirsi lei stessa, Mercoledì 8 giugno alle ore 20,45 presso la sala Montelupo in Piazza Filippo da Sterpeto a Domagnano (RSM) Ilaria Bifarini, si definisce curiosa e indipendente per natura, lo studio è sempre stato la sua passione, la ricerca della verità attraverso l’esercizio del pensiero critico la sua guida. Laureata alla Bocconi di Milano in “Economia della Pubblica amministrazione e delle Istituzioni internazionali”, ha lavorato, in ambito sia pubblico che privato, nel settore della formazione e della rendicontazione sociale fintanto che nel 2016 decide di cambiare vita e invertire rotta, dedicandosi appieno all’attività di studiosa e autrice indipendente, pubblicando tre libri sui tempi economici e sul neoliberismo sfrenato. A marzo 2020, sconvolta dalle misure liberticide ed economiche messe in atto con il pretesto di fermare la pandemia, inizia a ricostruire la trama del disegno di ristrutturazione socio-economico previsto da tempo dai centri decisionali del potere e che vede nella crisi del Covid un’opportunità irripetibile per la sua attuazione. A dicembre 2020 pubblica Il Grande Reset, Dalla pandemia alla nuova normalità, riscuotendo grande apprezzamento del pubblico per l’opera di sensibilizzazione su un tema ignorato a lungo dal mainstream, nonostante sia stato ufficializzato durante l’incontro del Forum di Davos e dagli scritti del suo fondatore. Il testo riporta volutamente solo fonti ufficiali e analisi supportate da documentazione.

Ingresso libero. Per informazioni associazionesaluteattiva@gmail.com

Cs - Associazione Salute Attiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: