Incontro con l'On. Scalfarotto, Segreteria Esteri: "Illustrate le questioni aperte con l’auspicio di pervenire a soluzioni condivise"

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, nel pomeriggio di ieri ed assieme al Segretario di Stato agli Affari Interni, Elena Tonnini, ha ricevuto a Palazzo Begni l’Onorevole Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, ospite della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Dopo l’ufficiale consegna dell’Onorificenza di Cavaliere Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, l’On.le Scalfarotto ha avuto un articolato e proficuo confronto con la Delegazione governativa sammarinese, allargata ai funzionari delle due Segreterie di Stato, ripercorrendo, in un clima di fattiva collaborazione, i principali temi afferenti al rapporto bilaterale, riconducibili al suo attuale mandato. Il Segretario di Stato Beccari ha illustrato le questioni aperte e l’auspicio di pervenire in tempi brevi a soluzioni condivise, con ricadute immediate sui cittadini di entrambi gli Stati; ha prospettato ipotesi di soluzione relative al caso “targhe”, che nelle more di un eventuale provvedimento normativo migliorativo rispetto al recente “Decreto Semplificazioni”, possano adeguatamente interpretare le disposizioni ivi contenute. Allo stesso tempo, ha rimarcato la necessità di provvedere congiuntamente ad una differente procedura di notifica e riscossione di sanzioni pecuniarie elevate per infrazioni al codice della strada, nonché di rafforzare la collaborazione con i territori limitrofi in relazione agli spostamenti da\per la Repubblica ai sensi delle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Non è mancata una disamina completa delle questioni in corso, fra le quali, in primis, quella inerente il tema dei permessi di soggiorno per particolari casistiche. Da parte del Sottosegretario di Stato è pervenuta una disponibilità piena a farsi promotore di una accelerazione sui temi indicati, a trasferire alle competenti autorità italiane le istanze sammarinesi e ad adoperarsi in prima persona nello spirito che caratterizza il rapporto bilaterale, particolarmente in questa fase di effettivo e sinergico rilancio. “Abbiamo potuto confermare l’atteggiamento proattivo dell’Onorevole Ivan Scalfarotto alle soluzioni condivise delle questioni aperte con l’amica Repubblica Italiana – ha riferito il Segretario di Stato Beccari-. Ritengo che sia fondamentale la disponibilità a collaborare nelle questioni che richiamano quotidianamente le buone relazioni bilaterali; è indubbiamente motivo di fiducioso ottimismo poter confidare su interlocutori attenti e preparati quali il Sottosegretario di Stato Scalfarotto”.

c.s. Segreteria di Stato Esteri