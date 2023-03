Incontro con la maggioranza sulla Legge sul Consumo, Le Assoconsumatori: “norma indispensabile che necessita però di alcune limature”

Martedì si è svolto, a distanza di molto tempo dai precedenti, l’ennesimo incontro sulla Legge sul Consumo alla presenza del Segretario di Stato Righi, delle tre Assoconsumatori - UCS, ASDICO, SPORTELLO CONSUMATORI - e questa volta anche di rappresentanti della maggioranza. Una legge sul Consumo, come è stato ribadito al tavolo dalle Assoconsumatori, non nasce dal "capriccio" di qualcuno, ma dalla necessità di tutelare i consumatori e di conformarci come da richiesta della UE. Anzitutto si tratta di una forma di tutela per i consumatori e per coloro che decidono di investire nella Repubblica di San Marino, nonché una garanzia per salvaguardare l'immagine del Paese verso l'esterno, fornendo la certezza del diritto proprio e del cliente. Su un testo già lungamente discusso a livello tecnico, che presenta però alcune lacune, l’incontro ha sviscerato diversi aspetti politici; si è avuta l’impressione che chi era al tavolo, abbia partecipato con intenti forse volti a stabilire equilibri politici che nulla hanno a che fare con l’interesse dei consumatori, che necessitano di una norma finalizzata a colmare un vuoto legislativo che non consente di tutelarli pienamente. A tal proposito le Assoconsumatori ribadiscono l’importanza della Legge sul Consumo, la quale tuttora manca di alcuni elementi necessari per renderla pienamente fruibile e conforme alla normativa europea. Per questo chiediamo che questa legge venga emanata in tempi brevi, con l’intento di renderla effettivamente operativa. Tra gli elementi mancanti, in attesa di meglio disciplinare l’individuazione dei soggetti giuridicamente preposti, si ritiene indispensabile l’istituzione di un fondo volto a coprire le spese degli interventi (come avviene in tutta Europa già da anni). Ad oggi, senza la possibilità di intervenire collettivamente a sostegno degli interessi di più persone frodate da speculatori senza scrupoli che operano nel limbo giuridico che il confine di stato invisibile permette, di fatto non è conveniente perseguire giustizia in caso di frode. Questo è inaccettabile! Ciò nonostante, va rimarcato che le Assoconsumatori sono riuscite, con molta fatica e lavoro, a risolvere tantissimi contenziosi a beneficio degli utenti malcapitati. Pertanto auspichiamo che le forze politiche provvedano ad approvare quanto prima una norma già pronta, che ha bisogno di essere integrata degli elementi necessari alla sua corretta applicazione.

Cs UCS, ASDICO, SPORTELLO CONSUMATORI