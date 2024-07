Incontro del Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con l’A.A.S.L.P. con la Protezione Civile e i Volontari

Incontro del Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con l’A.A.S.L.P. con la Protezione Civile e i Volontari: un nuovo ciclo di collaborazione. Oggi, il Segretario di Stato Matteo Ciacci si è recato in visita alla sede della Protezione Civile e del Volontariato, dando il via ad un ciclo di incontri che coinvolgerà tutti gli uffici e le agenzie afferenti alla Segreteria. Questo evento segna un passo importante verso un dialogo costruttivo atto a migliorare l’operatività e i servizi offerti alla cittadinanza. Durante l’incontro, il Segretario ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dai professionisti della Protezione Civile, evidenziando il loro ruolo cruciale nella gestione delle emergenze e nella promozione della sicurezza sul territorio. “La collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. È essenziale, in questa fase, ascoltare le esigenze di chi opera in prima linea e lavorare insieme per migliorare l’efficacia dei nostri servizi”, ha dichiarato il Segretario. Il ciclo di incontri, che si svolgerà nelle prossime settimane, sarà un’opportunità per raccogliere suggerimenti, condividere buone pratiche e rafforzare le sinergie tra le diverse realtà operative. La Segreteria di Stato si impegna a garantire un dialogo aperto e costante, affinché le esperienze e le competenze di tutti possano contribuire a una Protezione Civile sempre più efficiente e reattiva. Il Segretario di Stato ha concluso l’incontro esprimendo gratitudine nei confronti di tutti i volontari e ai professionisti presenti: “Siete il cuore pulsante della Protezione Civile. Insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e resiliente per tutti i cittadini”.

