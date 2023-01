Incontro del Segretario di Stato Righi con Camera di Commercio Chieti e Pescara

A margine del suo intervento all’Università D’Annunzio di Chieti il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha portato il suo saluto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Chieti e Pescata che ha riunito tecnici e imprenditori per ascoltare lo speach alla platea del Direttore Generale di Camera di Commercio di San Marino Denis Cecchetti sul tema “Il sistema socioeconomico di San Marino, opportunità e sfide”. Insieme al Segretario di Stato Righi sono intervenuti, in apertura di convegno, il Sindaco di Chieti Diego Ferrara, il Vice Presidente di Confindustria Chieti e Pescara Alessandro Addari, e l’Amministratore Delegato di Italconfidi Teramo Claudio Rozzi. E’ stata l’occasione per presentare le peculiarità della Repubblica di San Marino in temi di sviluppo economico e attrazione d’impresa, applaudita e apprezzata l’iniziativa sammarinese.

Cs - SdS Industria